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Провокацией на пикете Тихановской в Гомеле руководили из горисполкома?

28.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рядом с девушкой-провокатором на воскресном митинге Светланы Тихановской в Гомеле заметили работника отдела идеологии гомельского горисполкома.

Провокацией на пикете Тихановской в Гомеле руководили из горисполкома?
Как уже сообщалось, 26 июля на площадке у Центра инклюзивной культуры в Гомеле проходил пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. По разным подсчётам он собрал от 10 до 14 тысяч человек. 

Не обошлось и без провокаций, о которых сообщали Сильные новости


«Нашей Ниве» удалось идентифицировать провокатора. Им оказался замдиректора по идеологии одного из гомельских предприятий. В прошлом году на парламентских выборах он был зампредседателя избирательной комиссии. После митинга до него пытались дозвониться журналисты, но им никто не ответил.

Ближе к концу митинга был замечен ещё один провокатор. Молодая девушка пробралась к сцене, достала из рюкзака мегафон и стала кричать «Люди, кому вы верите? Здесь не за кого голосовать!» 

Людям это не понравилось, толпа была настроена враждебно по отношению к ней. Поэтому служба безопасности сразу окружила девушку кольцом, забрала мегафон, после чего провокатор ретировалась. Личность девушки до сих пор не идентифицировали.


Но вот, что самое интересное: на видео можно заметить блондинку с хвостом и в маске. Она всё время находилась рядом с девушкой, в руках у неё был телефон. «Сильным новостям» удалось установить личность блондинки. Ею оказалась действующий заведующий сектором управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи гомельского горисполкома Елена Баркова. 

Ещё недавно она исполняла обязанности главы отдела, до назначения на должность бывшего первого секретаря городского отдела БРСМ Николая Светогора. Судя по всему Баркова пришла вместе с девушкой, так как в видео видно, что она уходит вслед за ней, потом они останавливаются и о чём-то говорят.

Случайность ли это?
 
Теги: Гомель
 
 
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Рядом с девушкой-провокатором на воскресном митинге Светланы Тихановской в Гомеле заметили работника отдела идеологии гомельского горисполкома.
 
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