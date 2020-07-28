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В exit poll на выборах Президента Беларуси будет задействовано более 300 участков
28.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Необходимое число участков для исследования рассчитывалось по научным стандартам с учетом международного опыта. «Мы опираемся на формулу, которая предполагает бесповторный отбор. Берем генеральную совокупность, общее количество избирательных участков в Беларуси и рассчитываем необходимое количество, которое задействуют в исследовании. Это будет более 300 участков по всей стране», — рассказал эксперт.
В исследовании будет задействовано около 1 тыс. специалистов. «Прогнозируемая выборка, то есть количество респондентов, которые будут опрошены, — более 12 тыс. человек», — проинформировал научный консультант.
Опрос будет проводиться в течение всего дня. Интервьюеры будут опрашивать определенное количество человек в час. «Все делается четко по инструкции, регламентируется по времени», — подчеркнул он.
Опрос будет проводиться примерно в 10-15 м от избирательного участка. «Это важно, потому что при отборе респондентов по международной методологии должен соблюдаться определенный шаг. Интервьюер не может опрашивать каждого человека, который выходит из избирательного участка», — отметил Игорь Пинчук. В крупных и средних населенных пунктах шаг будет больше, чем на селе.
Результаты исследования публикуются только после закрытия участков для голосования. «Не ранее, чем через 20 минут. Это международная практика», — уточнил эксперт.
«Прогнозируемая погрешность, тот идеал, к которому мы будем стремиться, по международным стандартам составляет 2%. В практике допускается до 5%», — добавил специалист.
Игорь Пинчук напомнил, что exit poll — это опрос, который проводится на выходе из избирательных участков. «То есть это не опрос по телефону, не онлайн-опрос, а непосредственное интервью человека, который уже отдал свой голос», — пояснил специалист.
Сегодня в Минске прошла презентация exit poll, во время которой журналистам также показали форму, в которой будут работать интервьюеры. На ней размещены логотипы Белорусского комитета молодежных организаций. При себе у проводящих опрос будут бейджи, подтверждающие, что это представители Молодежной лаборатории социологических исследований. Каждый интервьюер с учетом эпидситуации будет работать в белой защитной маске с логотипом БКМО и в одноразовых перчатках.
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