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Виктор Альшевский: «Логика – это коса, топор, который уничтожить может любую идею»
Источник материала: СТВ
Художник откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, СТВ:
Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Виктор Альшевский:
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Художник откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, СТВ:А сколько у Вас картин? «Осталось только ухо от лошади». Альшевский написал первые...
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