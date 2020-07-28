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Виктор Альшевский: «Логика – это коса, топор, который уничтожить может любую идею»

28.07.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Художник откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, СТВ:
А сколько у Вас картин?

«Осталось только ухо от лошади». Альшевский написал первые работы на обоях – для девочки и мамы

Виктор Альшевский, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Я думаю, что это невозможно – их определить. Даже я их потерял, и они поуходили. Асколько я закрасил их на холстах! На каждом холсте, если для работы есть месяц-два, сначала одну нарисуешь, другую, третью, четвёртую. Если поставить видеокамеру, это можно заметить.

Вадим Щеглов:
Когда Вы растягиваете этот процесс во времени, ведь, мне кажется, сложнее прийти к какому-то логическому завершению.

Виктор Альшевский: «Логика – это коса, топор, который уничтожить может любую идею»

Виктор Альшевский:
То, что Вы говорите, это, действительно, к логическому завершению очень сложно прийти. Почему? Потому что логика – это коса, это топор, который уничтожить может любую идею.

Люди в материале: Виктор Альшевский

 
 
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Художник откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, СТВ:А сколько у Вас картин? «Осталось только ухо от лошади». Альшевский написал первые...
 
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