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Диетолог рассказала, как нормализовать уровень холестерина без лекарств
Источник материала: ОНТ
Чтобы поддерживать уровень холестерина в крови в норме, следует есть белковые продукты, исключить из рациона трансжиры и регулярно двигаться,
Она пояснила, почему холестерин очень важен для здоровья организма:
По словам диетолога, 80% холестерина вырабатывается печенью, остальные 20% поступают с пищей.
Специалист назвала продукты, богатые полезным холестерином. Это желток куриного яйца, кальмары и вареная говядина.
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Чтобы поддерживать уровень холестерина в крови в норме, следует есть белковые продукты, исключить из рациона трансжиры и регулярно двигаться, рассказала...
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