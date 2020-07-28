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Диетолог рассказала, как нормализовать уровень холестерина без лекарств

28.07.2020 16:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог рассказала, как нормализовать уровень холестерина без лекарств

Чтобы поддерживать уровень холестерина в крови в норме, следует есть белковые продукты, исключить из рациона трансжиры и регулярно двигаться, рассказала российский диетолог Ольга Деккер.

Она пояснила, почему холестерин очень важен для здоровья организма:

  1. пищевой холестерин поддерживает нормальное состояние слизистой оболочки кишечника;
  2. под влиянием солнечного света из холестерина вырабатывается витамин D; 
  3. женские гормоны также вырабатываются из холестерина. При его недостатке сбивается цикл и уменьшается способность к зачатию. 

По словам диетолога,  80% холестерина вырабатывается печенью, остальные 20% поступают с пищей.

Специалист назвала продукты, богатые полезным холестерином. Это желток куриного яйца, кальмары и вареная говядина. 

ФОТО: 


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Чтобы поддерживать уровень холестерина в крови в норме, следует есть белковые продукты, исключить из рациона трансжиры и регулярно двигаться, рассказала...
 
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