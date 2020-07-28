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Женщины-доктора постят фото в бикини. Потому что меджурнал назвал такое «непрофессиональным»
Источник материала: Tut.by
Женщины, работающие в медицинской сфере, возмущены публикацией Journal of Vascular Surgery («Журнал сосудистой хирургии»). Издание
Кроме этого, в инструкции говорится, что под запретом также «внешний вид в состоянии алкогольного опьянения», «незаконное поведение», «хранение наркотиков или принадлежность к ним», «оскорбительные комментарии о коллегах, работе, пациентах», «ненормативная лексика». И если эти моменты у большинства вопросов не вызывают (хотя и здесь есть сомнения), то многие девушки не поняли, что такого в их фото у бассейна в бикини.
Исследование журнал опубликовал еще в декабре 2019. Но заметили это только сейчас — да так, что запустили целый мощный флешмоб в Twitter. Женщины, работающие в медицине, выкладывают свои фото в купальниках, чтобы доказать: это никак не влияет на их профессиональные качества.
Кстати, постить фото принялись не все. Например, хирург из Джорджтауна (см. пост выше) просто вынесла пост на обсуждение. Она написала: «Заниматься бодишеймингом, называя это непрофессионализмом, отвратительно. Неравноправие полов нереальное. Редакторы облажались в этом. Авторы тоже нас подвели. Вместо того, чтобы сделать акцент на несоблюдении врачебных законов, они застыдили ношение бикини и отстояли личные взгляды».
Другие врачи из США поддержали коллег, выложив свои фото в купальниках.
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