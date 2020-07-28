Женщины-доктора постят фото в бикини. Потому что меджурнал назвал такое «непрофессиональным»

Источник материала: Tut.by

Женщины, работающие в медицинской сфере, возмущены публикацией Journal of Vascular Surgery («Журнал сосудистой хирургии»). Издание выпустило исследование о непрофессиональном поведении в соцсетях молодых специалистов. В нем отмечено: к очевидно непрофессиональному поведению относится «неподходящая одежда». По мнению авторов исследования, ведение личных аккаунтов врачей в соцсетях помогает определиться пациенту с выбором доктора и клиники, поэтому эту тему важно изучить.



Фото: burst.shopify.com

Кроме этого, в инструкции говорится, что под запретом также «внешний вид в состоянии алкогольного опьянения», «незаконное поведение», «хранение наркотиков или принадлежность к ним», «оскорбительные комментарии о коллегах, работе, пациентах», «ненормативная лексика». И если эти моменты у большинства вопросов не вызывают (хотя и здесь есть сомнения), то многие девушки не поняли, что такого в их фото у бассейна в бикини.

Исследование журнал опубликовал еще в декабре 2019. Но заметили это только сейчас — да так, что запустили целый мощный флешмоб в Twitter. Женщины, работающие в медицине, выкладывают свои фото в купальниках, чтобы доказать: это никак не влияет на их профессиональные качества.

Body shaming under the guise of unprofessionalism is heinous. The gender bias is unreal. The editorial process failed here. The authors failed us. Instead of highlighting the too often HIPAA noncompliance, instead they shamed bikini wearing and held up their own views. #MedBikini pic.twitter.com/wgvq3Gv0VK — Yewande Alimi MD (@YewandeAlimiMD) July 24, 2020

Кстати, постить фото принялись не все. Например, хирург из Джорджтауна (см. пост выше) просто вынесла пост на обсуждение. Она написала: «Заниматься бодишеймингом, называя это непрофессионализмом, отвратительно. Неравноправие полов нереальное. Редакторы облажались в этом. Авторы тоже нас подвели. Вместо того, чтобы сделать акцент на несоблюдении врачебных законов, они застыдили ношение бикини и отстояли личные взгляды».

Другие врачи из США поддержали коллег, выложив свои фото в купальниках.