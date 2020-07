Женщины-доктора постят фото в бикини. Потому что меджурнал назвал такое «непрофессиональным»

Источник материала: Tut.by

Женщины, работающие в медицинской сфере, возмущены публикацией Journal of Vascular Surgery («Журнал сосудистой хирургии»). Издание выпустило исследование о непрофессиональном поведении в соцсетях молодых специалистов. В нем отмечено: к очевидно непрофессиональному поведению относится «неподходящая одежда». По мнению авторов исследования, ведение личных аккаунтов врачей в соцсетях помогает определиться пациенту с выбором доктора и клиники, поэтому эту тему важно изучить.

Кроме этого, в инструкции говорится, что под запретом также «внешний вид в состоянии алкогольного опьянения», «незаконное поведение», «хранение наркотиков или принадлежность к ним», «оскорбительные комментарии о коллегах, работе, пациентах», «ненормативная лексика». И если эти моменты у большинства вопросов не вызывают (хотя и здесь есть сомнения), то многие девушки не поняли, что такого в их фото у бассейна в бикини.

Исследование журнал опубликовал еще в декабре 2019. Но заметили это только сейчас — да так, что запустили целый мощный флешмоб в Twitter. Женщины, работающие в медицине, выкладывают свои фото в купальниках, чтобы доказать: это никак не влияет на их профессиональные качества.