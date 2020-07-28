Пресечен незаконный ввоз товаров на территорию ЕАЭС

Источник материала: Виртуальный Брест

В минувшие выходные Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь по факту выявления на белорусско-польской границе незадекларированных партий товаров. Нарушения законодательства были пресечены в республиканском пункте таможенного оформления «Козловичи».









В первом случае грузовой автомобиль «Рено» следовал с автозапчастями из Польши. В ходе контроля с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса было установлено, что в грузовом отсеке полуприцепа количество находившихся масляных фильтров на 7350 единиц превышает сведения, указанные в товаросопроводительных документах. По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированного товара составила свыше 30 тыс. белорусских рублей.









Во втором случае в грузовом автомобиле «Вольво», следовавшем из Германии на территорию России, должностные лица таможни обнаружили 68 незадекларированных монтажных лестниц общей стоимостью около 8 тыс. белорусских рублей. Часть монтажного оборудования превышало заявленное количество, а часть товара и вовсе не значилась в предоставленных к таможенному контролю документах.









За недекларирование перемещаемых через границу товаров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.