ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пресечен незаконный ввоз товаров на территорию ЕАЭС

28.07.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В минувшие выходные Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь по факту выявления на белорусско-польской границе незадекларированных партий товаров. Нарушения законодательства были пресечены в республиканском пункте таможенного оформления «Козловичи».

Пресечен незаконный ввоз товаров на территорию ЕАЭС

Пресечен незаконный ввоз товаров на территорию ЕАЭС

В первом случае грузовой автомобиль «Рено» следовал с автозапчастями из Польши. В ходе контроля с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса было установлено, что в грузовом отсеке полуприцепа количество находившихся масляных фильтров на 7350 единиц превышает сведения, указанные в товаросопроводительных документах. По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированного товара составила свыше 30 тыс. белорусских рублей.

Пресечен незаконный ввоз товаров на территорию ЕАЭС

Пресечен незаконный ввоз товаров на территорию ЕАЭС

Во втором случае в грузовом автомобиле «Вольво», следовавшем из Германии на территорию России, должностные лица таможни обнаружили 68 незадекларированных монтажных лестниц общей стоимостью около 8 тыс. белорусских рублей. Часть монтажного оборудования превышало заявленное количество, а часть товара и вовсе не значилась в предоставленных к таможенному контролю документах.

Пресечен незаконный ввоз товаров на территорию ЕАЭС

Пресечен незаконный ввоз товаров на территорию ЕАЭС

За недекларирование перемещаемых через границу товаров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В минувшие выходные Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь по факту выявления на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Никогда раньше такого не было. В Заводском районе Минска планируют построить 300 тысяч квадратов жилья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика