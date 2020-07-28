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Водоём на улице Селицкого обустроят. Уже очищено русло и береговая линия

28.07.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Заводском районе Минска обустраивают водоём на улице Селицкого. Там уже очистили русло и частично укрепили берег, чтобы не было вероятности его разрушения. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк.  

Водоём на улице Селицкого обустроят. Уже очищено русло и береговая линия

В планах создать пешеходные зоны по периметру водоёма и обустроить места для отдыха — по примеру экологической тропы, с минимальным вмешательством в экосистему. На подходе к водоёму будет установлена детская площадка.   

Какая экотропа появится в Октябрьском районе Минска — читайте здесь

Люди в материале: Сергей Масляк

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Заводском районе Минска обустраивают водоём на улице Селицкого. Там уже очистили русло и частично укрепили берег, чтобы не было вероятности его...
 
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