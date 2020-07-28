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Никогда раньше такого не было. В Заводском районе Минска планируют построить 300 тысяч квадратов жилья
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Заводском районе столицы как никогда бурно ведётся строительство жилых домов. В планах строительство более 300 тысяч квадратных метров жилья – такого здесь никогда не было. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
Инвестпрограмма Минска предусматривает также очистку Чижовского водохранилища. Планируется проведение проектно-изыскательских работ.
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Никогда раньше такого не было. В Заводском районе Минска планируют построить 300 тысяч квадратов жилья
Новости Беларуси. В Заводском районе столицы как никогда бурно ведётся строительство жилых домов. В планах строительство более 300 тысяч квадратных метров жилья –...
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