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Лукашенко заявил о постоянном укреплении оборонного потенциала Беларуси
28.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская армия способна самостоятельно обеспечить безопасность страны. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД. Она базируется в Минске. Глава государства напомнил о положении дел в белорусской армии в начале 90-х и отметил, что оборонный потенциал страны постоянно укрепляется, передает телеканал «МИР 24».
Президент провел встречу с руководством и личным составом ведомств системы национальной безопасности. Александру Лукашенко также показали образцы военной техники, которая находится на вооружении внутренних войск. Глава государства побывал и в общежитии семейного типа, его недавно построили на территории части. Говорили об обеспечении жильем военнослужащих внутренних войск.
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Глава республики сегодня посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Минске.
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