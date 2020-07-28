Лукашенко заявил о постоянном укреплении оборонного потенциала Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская армия способна самостоятельно обеспечить безопасность страны. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД. Она базируется в Минске. Глава государства напомнил о положении дел в белорусской армии в начале 90-х и отметил, что оборонный потенциал страны постоянно укрепляется, передает телеканал «МИР 24».

«Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны. Белорусская армия сегодня – это компактные Вооруженные Силы, созданные по принципу оборонной достаточности и способные самостоятельно обеспечить военную безопасность государства», – сказал Лукашенко.

Президент провел встречу с руководством и личным составом ведомств системы национальной безопасности. Александру Лукашенко также показали образцы военной техники, которая находится на вооружении внутренних войск. Глава государства побывал и в общежитии семейного типа, его недавно построили на территории части. Говорили об обеспечении жильем военнослужащих внутренних войск.