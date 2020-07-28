Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»

Источник материала: Вороновская газета





Жатва в самом разгаре. В районе убрано 8 100 га площадей, урожайность — 48,7 ц/га, намолочено — 39 310 тонн. Прирастает Вороновщина не только зерном, но и передовиками.

Заветной тысячи комбайнер Владимир Орда, экипаж Антона Игнатюка и Вадима Шлёды, водитель Иосиф Зубович из КСУП «Мисевичи» достигли еще в прошлую субботу, 25 июля, а поздравления принимали в прошедший понедельник.















Поблагодарить мисевичских хлеборобов за трудовые достижения и вручить награды приехали начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ясинский, председатель районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Олег Тарасов и директор сельхозпредприятия Андрей Бурнос.

— Поздравляю вас с первой тысячей, — поприветствовал тружеников и вручил им денежные премии Александр Казимирович. — Надеюсь, что она у вас будет не последняя в этом сезоне. Желаю чистого неба и урожайных полей. А чем больше будет зерна в амбаре, тем богаче будет и у вас в кармане.











Вручая передовикам дипломы управления райсельхозпрода и райкома профсоюза работников АПК, Олег Леонидович отметил замечательную черту мисевичских аграриев: как правило, из года в год они первыми в районе начинают весеннюю посевную, а позже механизаторы становятся и одними из лидеров на уборке урожая, как в районе, так и в области. Не стала исключением и нынешняя жатва.



















— Спасибо, что вы лучшие, — присоединился к поздравлениям и вручил передовикам премии руководитель предприятия Андрей Андреевич. — Рад, что своим трудом славите не только наше хозяйство, но и район. Желаю вам, чтобы уборка прошла легко и слаженно, чтобы бункеры ваших комбайнов и кузова автомобилей быстро наполнялись зерном. Пусть будет в радость каждый заработанный рубль, а дома вас всегда встречают с любовью родные и близкие. Здоровья вам и благополучия в семьях.

Цветы, песню о красоте хлебных нив подарили лидерам жатвы мисевичские артисты-любители.



























Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.