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Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»

29.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»

Жатва в самом разгаре. В районе убрано 8 100 га площадей, урожайность — 48,7 ц/га, намолочено — 39 310 тонн. Прирастает Вороновщина не только зерном, но и передовиками.

Заветной тысячи комбайнер Владимир Орда, экипаж Антона Игнатюка и Вадима Шлёды, водитель Иосиф Зубович из КСУП «Мисевичи» достигли еще в прошлую субботу, 25 июля, а поздравления принимали в прошедший понедельник.


Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»
Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»

Поблагодарить мисевичских хлеборобов за трудовые достижения и вручить награды приехали начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ясинский, председатель районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Олег Тарасов и директор сельхозпредприятия Андрей Бурнос.

— Поздравляю вас с первой тысячей, — поприветствовал тружеников и вручил им денежные премии Александр Казимирович. — Надеюсь, что она у вас будет не последняя в этом сезоне. Желаю чистого неба и урожайных полей. А чем больше будет зерна в амбаре, тем богаче будет и у вас в кармане.

Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»


Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»

Вручая передовикам дипломы управления райсельхозпрода и райкома профсоюза работников АПК, Олег Леонидович отметил замечательную черту мисевичских аграриев: как правило, из года в год они первыми в районе начинают весеннюю посевную, а позже механизаторы становятся и одними из лидеров на уборке урожая, как в районе, так и в области. Не стала исключением и нынешняя жатва.


Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»
Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»
Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»
Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»

— Спасибо, что вы лучшие, — присоединился к поздравлениям и вручил передовикам премии руководитель предприятия Андрей Андреевич. — Рад, что своим трудом славите не только наше хозяйство, но и район. Желаю вам, чтобы уборка прошла легко и слаженно, чтобы бункеры ваших комбайнов и кузова автомобилей быстро наполнялись зерном. Пусть будет в радость каждый заработанный рубль, а дома вас всегда встречают с любовью родные и близкие. Здоровья вам и благополучия в семьях.

Цветы, песню о красоте хлебных нив подарили лидерам жатвы мисевичские артисты-любители.


Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»
Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»
Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»
Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»
Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»
Жатва называет героев. На Вороновщине увеличивается количество «тысячников»

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Жатва в самом разгаре. В районе убрано 8 100 га площадей, урожайность — 48,7 ц/га, намолочено — 39 310 тонн. Прирастает Вороновщина не только зерном, но и передовиками....
 
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