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Агроном рассказал, как правильно подкармливать плодовые и ягодные культуры в августе
Источник материала: Tut.by
В августе дачников ждут работы по подкормке плодовых и ягодных культур. Как это сделать правильно, рассказал главный агроном питомника «ДекорСад» Андрей Синкевич.
Во второй половине лета необходима подкормка плодовых и ягодных культур. Это важно сделать, так как идет формирование плодовых почек на следующий год, на новый урожай.
В этих целях можно использовать любые доступные удобрения с минимальным содержанием азота, а основной упор делать на фосфор и калий, микроэлементы — именно они и есть основа урожая. Итак, правила внесения удобрений.
Минеральные удобрения нужно вносить во влажную почву в проекции приствольного круга с заделкой в почву легким рыхлением. Идеально это выполнять накануне дождя.
Если есть признаки дефицита какого-либо элемента или наблюдается хлороз, то ситуацию можно исправить внесением хелатных (легкоусвояемых) форм удобрений через лист.
Хотелось бы предостеречь дачников от ошибок. Основная из них — внесение в это время года азотных и органических удобрений. Вместо закладки цветковых почек они провоцируют активный рост растений. В этом случае растение может не успеть подготовиться к наступлению холодной погоды — тем самым возникает риск зимнего подмерзания.
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Правила ухода за плодовыми и ягодными деревьями и кустарников для дачников.
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