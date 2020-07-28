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Караник: следующая задача фармотрасли – насытить не только базовые потребности, но и осваивать инновационные препараты

28.07.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фармацевтический рынок – один из самых доходных и быстрорастущих сегментов экономики на планете. Прибавляет по 5-6 % в год, несмотря на кризисы и катаклизмы, рассказали в проекте «Сделано».

Караник: следующая задача фармотрасли – насытить не только базовые потребности, но и осваивать инновационные препараты

Конкуренция на внешних рынках – это разработка, внедрение и реализация новых лекарственных средств. На это и ориентирована отрасль.  

Караник: следующая задача фармотрасли – насытить не только базовые потребности, но и осваивать инновационные препараты

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:   
Базовыми препаратами мы сегодня страну обеспечили. Если брать розницу, в условных упаковках лекарств – порядка 68 % препаратов, продающихся в наших аптеках, – это препараты отечественного производства. Если брать госпитальный сектор – там более 85 %. Это позволило нам сэкономить ресурсы и расширять свои обязательства по лечению онкологических заболеваний, редких генетических заболеваний, расширению доступа к антиретровирусной терапии.  

Уже есть подписанные документы по локализации на наших заводах производства этих препаратов, которые находятся под патентной защитой и крайне востребованы, на которые мы тратим достаточно существенные валютные ресурсы.  

Караник: следующая задача фармотрасли – насытить не только базовые потребности, но и осваивать инновационные препараты

Это следующая задача, которая будет стоять перед нашей фармотраслью: насытить не только базовые потребности нашей системы здравоохранения, но и переходить уже на инновационный путь развития, осваивать действительно современные инновационные препараты.  

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.

Люди в материале: Владимир Караник

 
 
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Новости Беларуси. Фармацевтический рынок – один из самых доходных и быстрорастущих сегментов экономики на планете. Прибавляет по 5-6 % в год, несмотря на кризисы и...
 
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