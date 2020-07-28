|
Караник: следующая задача фармотрасли – насытить не только базовые потребности, но и осваивать инновационные препараты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фармацевтический рынок – один из самых доходных и быстрорастущих сегментов экономики на планете. Прибавляет по 5-6 % в год, несмотря на кризисы и катаклизмы, рассказали в проекте «Сделано».
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Уже есть подписанные документы по локализации на наших заводах производства этих препаратов, которые находятся под патентной защитой и крайне востребованы, на которые мы тратим достаточно существенные валютные ресурсы.
Это следующая задача, которая будет стоять перед нашей фармотраслью: насытить не только базовые потребности нашей системы здравоохранения, но и переходить уже на инновационный путь развития, осваивать действительно современные инновационные препараты.
Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Караник: следующая задача фармотрасли – насытить не только базовые потребности, но и осваивать инновационные препараты
Новости Беларуси. Фармацевтический рынок – один из самых доходных и быстрорастущих сегментов экономики на планете. Прибавляет по 5-6 % в год, несмотря на кризисы и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)