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Белорусский форвард Дмитрий Буйницкий подписал контракт с ХК «Динамо-Минск»
Источник материала: ОНТ
Новичок в рядах хоккейного клуба «Динамо-Минск». Контракт с клубом подписал белорусский форвард Дмитрий Буйницкий.
В минувшем сезоне КХЛ он провел девять матчей за магнитогорский «Металлург». Затем нападающий перебрался в «Авангард». Но за омский клуб так и не дебютировал. Буйницкий выступал за юниорские и молодежные сборные Беларуси на чемпионатах мира.
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Новичок в рядах хоккейного клуба «Динамо-Минск». Контракт с клубом подписал белорусский форвард Дмитрий Буйницкий. В минувшем сезоне КХЛ он провел девять матчей...
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