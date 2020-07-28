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Белорусский форвард Дмитрий Буйницкий подписал контракт с ХК «Динамо-Минск»

28.07.2020 18:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский форвард Дмитрий Буйницкий подписал контракт с ХК «Динамо-Минск»

Новичок в рядах хоккейного клуба «Динамо-Минск». Контракт с клубом подписал белорусский форвард Дмитрий Буйницкий.

В минувшем сезоне КХЛ он провел девять матчей за магнитогорский «Металлург». Затем нападающий перебрался в «Авангард». Но за омский клуб так и не дебютировал. Буйницкий выступал за юниорские и молодежные сборные Беларуси на чемпионатах мира.

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Теги: Минск
 
 
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Новичок в рядах хоккейного клуба «Динамо-Минск». Контракт с клубом подписал белорусский форвард Дмитрий Буйницкий. В минувшем сезоне КХЛ он провел девять матчей...
 
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