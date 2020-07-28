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От 3 до 5 лет: как делают дженерики

28.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дженерики – это копии зарубежных лекарственных оригиналов, рассказали в проекте «Сделано». Как только истекает срок патентной защиты, производители мира получают полное право приступить к выпуску аналогов. Их отличие от оригинала лишь в составе вспомогательных компонентов. Действующее вещество одинаковое.  

От 3 до 5 лет: как делают дженерики

Евгений Тарасенко, гендиректор фармпредприятия:   
Разработки: как смешать, выстоять, спрессовать, выдержать – это все делается в наших лабораториях. В среднем от трех до пяти лет занимает воссоздание аналога. Если в денежном эквиваленте, где-то порядка до миллиона рублей.  

От 3 до 5 лет: как делают дженерики

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.   

Люди в материале: Евгений Тарасенко

 
 
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Новости Беларуси. Дженерики – это копии зарубежных лекарственных оригиналов, рассказали в проекте «Сделано». Как только истекает срок патентной защиты,...
 
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