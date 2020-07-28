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От 3 до 5 лет: как делают дженерики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дженерики – это копии зарубежных лекарственных оригиналов, рассказали в проекте «Сделано». Как только истекает срок патентной защиты, производители мира получают полное право приступить к выпуску аналогов. Их отличие от оригинала лишь в составе вспомогательных компонентов. Действующее вещество одинаковое.
Евгений Тарасенко, гендиректор фармпредприятия:
Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.
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Новости Беларуси. Дженерики – это копии зарубежных лекарственных оригиналов, рассказали в проекте «Сделано». Как только истекает срок патентной защиты,...
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