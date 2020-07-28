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Где производят каждую четвёртую упаковку белорусских лекарств?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждая четвертая упаковка белорусского лекарства производится здесь. Это Борисовский завод медпрепаратов, рассказали в проекте «Сделано».
Пять основных производственных цехов. Капсулы, инъекционные растворы, жидкие лекарства, гели, мази. Дженерики – одно из направлений.
Лекарства борисовского завода закупают во Вьетнаме и США, в Болгарии и Монголии, Йемене и Афганистане, а еще в странах Евросоюза – в целом 27 государств.
Последние пять лет предприятие уверенно наращивает присутствие на рынке. Конкурентная цена – один из козырей. Импортный аналог гораздо дороже белорусского.
Евгений Тарасенко, гендиректор фармпредприятия:
Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Алексей Кондратенко, Анатолий Липецкий, Павел Нитов, Екатерина Лабусова.
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Новости Беларуси. Каждая четвертая упаковка белорусского лекарства производится здесь. Это Борисовский завод медпрепаратов, рассказали в проекте «Сделано». ...
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