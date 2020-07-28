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В ритме вальса отмечали День города брестчане
28.07.2020 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В честь Дня города и 76 годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков на улице Советской Городской оркестр духовых инструментов под управлением полковника Валерия Коваля дал концерт.
В этот вечер в соответствии с датой в исполнении солистов и музыкантов звучали песни в основном военно-патриотической тематики.
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В честь Дня города и 76 годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков на улице Советской Городской оркестр духовых инструментов под...
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