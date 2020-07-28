В ритме вальса отмечали День города брестчане

Источник материала: Виртуальный Брест

В честь Дня города и 76 годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков на улице Советской Городской оркестр духовых инструментов под управлением полковника Валерия Коваля дал концерт.

















В этот вечер в соответствии с датой в исполнении солистов и музыкантов звучали песни в основном военно-патриотической тематики.