Личная «инфляция»: как за полгода изменились цены на один набор продуктов в трех разных магазинах

Источник материала: Tut.by

В июле цены на продукты существенно не изменились. Сильный рост был отмечен только на пару позиций в отдельных магазинах, то есть это не тенденция. МАРТ продлил регулирование цен на социально значимые товары, которое должно было завершиться в середине июля. В перечень товаров были внесены некоторые изменения, однако продукты из нашей корзины, которые туда входили, в нем и остались. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменилась стоимость продуктового набора в трех разных магазинах и высчитал личную «инфляцию» за июль.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, мы решили посмотреть, как подорожает определенный набор продуктов для конкретного покупателя за год. Каждый месяц с 20-го по 25-е число мы будем фиксировать цены на одну и ту же сметану, молоко, крупу, мясо и прочее (полный список в инфографике) в трех магазинах — маленьком шаговой доступности, супермаркете и гипермаркете, сравнивать их месяц к месяцу и считать нашу личную инфляцию.

Выбор пал именно на эти продукты потому, что они есть во всех трех магазинах. Если какая-то из отслеживаемых позиций в течение года пропадет с прилавков, мы ее заменим на аналогичный товар — такого же веса, жирности и так далее. При расчетах мы учитываем снижение цен на необходимые нам продукты за счет скидок и акций.

Продукты из нашего набора в июле подешевели во всех трех магазинах. Это произошло из-за того, что упали цены на сезонные овощи на сезонную растительность — картошку, свеклу, морковь, огурцы и помидоры. Зато подорожали яблоки. Сейчас в продаже белорусских нет, все, что мы видели, импортные.

Самым дешевым наш продуктовый набор в июле оказался в супермаркете — 60,80 рубля. Относительно его июньской стоимости, он подешевел всего на 2 копейки. Сильное падение цены на огурцы нивелировало подорожание яблок больше чем на рубль и картошки с морковкой. В прошлом месяце их продавали старого урожая, а в июле завезли свежего.

На втором месте по стоимости продуктового набора гипермеркет. Здесь мы бы за них отдали 61,45 рубля. В прошлом месяце продукты обошлись бы нам на 72 копейки дороже — в 62,17 рубля. Здесь за месяц на 52 копейки подорожала вареная колбаса и на 2,16 рубля — скумбрия (в июне она была со скидкой, а сейчас без). Но подешевевшие овощи перекрыли рост цен на эти позиции.

Самыми дорогими наши продукты оказались в магазине шаговой доступности — 62,43 рубля за набор. В июне они стоили еще дороже — 63,29 рубля. Здесь на 50 копеек подорожала свинина, на 20 копеек куриная голень, а овощи подешевели не так значительно, как в других магазинах.

Если же проанализировать, как изменилась средняя цена продуктовой корзины в июле в сравнение с февралем, то можно отметить, что она упала на 92 копейки. Продавцы в магазинах говорят, что существенное изменение цен в последнее месяцы наблюдается только на фрукты и овощи. И это происходит по понятным причинам — сезонный фактор. Про другие продукты сказать, что они дорожают, сейчас нельзя. Цены варьируются на отдельные товары в продуктовых группах за счет акций, скидок и закупочных цен — они то чуть выше, то чуть ниже.

По нашим же наблюдениям цены все-таки потихоньку растут. Просто это не так очевидно из-за того, что они меняются не на всю группу товаров сразу, а на отдельные. Взять, к примеру, молочные продукты или хлеб. В марте, допустим, подорожал «Водар» на одну-две копейки, в апреле — «Маг» на одну-две копейки, в мае — еще какой-то прибавил в цене. Да скидок и акций в магазинах действительно много. Но они временные, проходят. А ползущие вверх цены остаются. Хотя конечно есть и исключения.