«Просил подождать с детьми, так как не решил все вопросы. А сам женился на другой». Отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Наша читательница рассказывает о том, что долгие отношения завели ее в тупик: молодой человек обманывал ее, женился на другой, а под конец унизил и избил. Казалось бы, нужно как можно скорее разорвать эту связь, но для автора письма это не так просто. Что посоветует психолог?

Потерять близкого человека легко. А вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



Фото: unsplash.com

— Мне не везет в личной жизни. Одна уже давно не была: рядом парень, который годами красиво ухаживал и поддерживал во всем. Со временем мне захотелось детей. А мой парень попросил дать ему время, так как «есть вопросы, которые он еще не решил».

Буквально через полгода после этого разговора я узнала, что он живет в гражданском браке с другой женщиной — и эти отношения продолжаются четыре года. Сказал, что это долгая история, что он не любит ее, что должен ей кучу денег, что она в свое время помогала вытащить мать из тюрьмы (у него сложное детство и проблемная семья). Я хотела уйти, но он плакал, умолял не бросать его, рассказывал, что всю свою жизнь посвятил маме, что устал жить с этим.

Я решила поддержать его и дать ему второй шанс. Он пообещал, что уйдет от жены, будет только со мной, и вроде бы все наладилось. Он даже помог мне открыть общее дело, а сам уехал на заработки за границу, откуда регулярно отправлял деньги, писал, что скучает и хочет ко мне вернуться.

Но по приезде я почувствовала, что он стал другим. Начала подозревать, что врет мне, и решила тайком проверить его мобильный телефон. Там я нашла ответы на все свои вопросы. Он не просто не ушел от гражданской жены, а узаконил с ней брак: я видела фото у загса. Почитала переписки их — и обалдела: любовь, счастливые люди, все у них прекрасно.



Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

К утру я решила его разбудить и рассказать всю правду, попыталась выгнать из дома, а он избил меня. От боли и обмана я решила покончить с собой и напилась лекарств. Увидев, что я сделала, он вызвал скорую помощь, обнимал меня и плакал.

Меня откачали, промыли желудок и прокапали в токсикологии. Попросила его продать общий бизнес и поделить деньги на двоих. Я хочу забрать свою долю и уехать из страны. На что он говорит, что никуда не отпустит меня, просит прощения и дать ему время. Говорит, что свадьба фиктивная и все не так, как я думаю. Я не знаю, что мне делать дальше. Вспоминаю все — и мне просто не хочется жить, пытаюсь не думать об этом. Но не выходит — жена его еще и снится мне во сне. Как мне поступить?

Ответ психолога:



Анна ЕфремоваПсихолог «Центра успешных отношений»

— Главное, что нужно понять: в этой ситуации что-то поменять можете только вы. Но пока всё, что вы делаете, это ждете изменений. Сами они не произойдут.

Женатый мужчина устраивает свою жизнь при помощи жены и вас не для того, чтобы менять одну на другую. Его устраивает именно такое устойчивое положение: треугольник. Но в его основании не вы. Любовницей он делает зависимую, сомневающуюся в себе женщину, терпящую ложь, жестокое отношение, идущую на неадекватные жертвы для сохранения отношений. Вами легко манипулировать.

Моя рекомендация: не нужно так подробно вникать в то, как складывается жизнь этого парня, займитесь лучше своей собственной. Ведь вам не нужен партнер, который приходит и уходит, обрекая вас на половинчатую жизнь?

Спросите себя: нравится ли вам то, что происходит в вашей жизни? Где и почему вы позволяете себя унижать? Хорошо ли вам, когда вы живете в постоянном ожидании? Можно ли с вами так поступать?



Кадр из фильма «Кислота» носит иллюстративный характер

Чтобы понимать что делать, хорошо бы ответить себе и на такие вопросы:

Для чего вам отношения с мужчиной, что вы хотите в них получить?

С чем вы не готовы мириться в отношениях?

Чего больше в отношениях с этим мужчиной: того, что вы хотите, или страданий?

Когда вы честно ответите себе на эти вопросы, вам будет легче принять решение.

Если вы решитесь на разрыв этих болезненных отношений, откажитесь от них полностью. Отдавать свои чувства человеку, который их не ценит, — слишком дорогой подарок. Подарите ему благодарность за опыт.

Проводите как можно больше времени с другими людьми, с подругами, родными. С теми, кому вы можете доверять, кто к вам хорошо относится. Возьмите их поддержку.

Со временем вы поймете, что особенные переживания любви, нежности и заботы можно получить и с другими людьми.

Выдерживайте моменты, когда будет появляться желание возвратиться обратно. Он не изменится. Вы не можете повлиять на это. Не обманывайте себя.

Если будет трудно, попробуйте пройти путь выздоровления с помощью поддержки специалиста. Верю, что у вас получится.