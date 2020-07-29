Воздушный шар, уха, солдатская каша и живописнейший маршрут. На Августовском канале пройдет первый веломарафон «За Беларусь»

Источник материала: Вороновская газета





Порядка 200 человек — представителей областных организаций отраслевых профсоюзов, а также членов районных объединений профсоюзов примут участие в спортивном празднике, который состоится 31 июля на одном из главных туристических брендов нашей страны — Августовском канале (Шлюз «Домбровка»).





Велопробег «За Беларусь» — это своеобразное признание в любви своей стране, народу, красоте и величию окружающей природы. Участников спортивного праздника ждёт красивая живописная трасса, протяжённостью 22 километра: берёзовая роща, зелёный бор, прекрасные озёра и леса. Время прохождения веломаршрута не ограничено. Главное – участие. Можно не торопиться, передвигаться на велосипеде в своё удовольствие, дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой родного края. Ожидается, что на торжественном открытии первого веломарафона Гродненского областного объединения профсоюзов «ЗаБеларусь» будут присутствовать представители Федерации профсоюзов Беларуси и местных органов власти.

Время и место проведения мероприятия: 31 июля 11.00 Августовский канал (Шлюз «Домбровка»).

https://grodnonews.by