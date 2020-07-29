Дубровенскому району — 96 лет

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Торжества по случаю 96-летия Дубровенского района прошли 24 июля на главной сценической площадке города. Участниками праздника были труженики учреждений и предприятий, ветераны труда, молодежь. Почетными гостями праздника стали представители районной власти, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Юрий Деркач, генеральный директор ООО «Марко», почетный гражданин г.Дубровно Николай Мартынов.

—Сегодня Дубровенщина продолжает уверенно двигаться по пути повышения качества жизни, роста благосостояния людей, — подчеркнул председатель Дубровенского районного исполнительного комитета Анатолий Лукашов, обращаясь к землякам на праздничном мероприятии. Он также отметил, что десятилетия новейшей истории Дубровенщины наполнены плодотворной работой, регион эффективно развивает свой экономический потенциал, а любовь жителей района к малой родине, бережное сохранение традиций и стремление к лучшему результату являются прочным фундаментом для дальнейшего его процветания.

Жителей Дубровенщины поздравил Юрий Деркач. Он подчеркнул, что на Дубровенщине живут трудолюбивые и талантливые люди, и успех региона — именно их заслуга.

—Нужно, чтобы сюда возвращалась молодежь и продолжала делать этот край краше и лучше. Желаю вашему району благополучия и процветания, здоровья вам и вашим семьям, чтобы в доме был достаток, мирное небо над головой, — поздравил дубровенцев сенатор. По поручению председателя Витебского областного Совета депутатов Владимира Терентьева Юрий Деркач наградил Почетной грамотой Витебского областного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Дубровенского района ветерана труда Александра Кондрашова и оператора поточной линии по производству волокна ОАО «Дубровенский льнозавод» Галину Егорову .

Поздравила жителей Дубровенщины председатель Дубровенского районного Совета депутатов Елена Тихонова. Она наградила оператора машинного доения ОАО «Якубово-Агро» Татьяну Шусеву и тракториста-машиниста КУСХП «Зарубы» Геннадия Шаповалова Почетной грамотой Дубровенского районного Совета депутатов.

2018-2020 годы в Беларуси проходят под знаком Года малой родины. Среди наших земляков есть люди, которые небезразличны к судьбе своей малой родины. Слова благодарности главным меценатам нашего района звучали в адрес генерального директора компании «Марко» Николая Мартынова и директора ОАО «Дубровенский льнозавод» Анатолия Босенкова.

































Знаменательным событием в год 75-летия Победы вВеликой Отечественной войне для Дубровенского района стало завершение реконструкции мемориального комплекса «Рыленки». Благодаря Витебскому областному Совету депутатов и Витебскому областному исполнительному комитету были выделены финансовые средства. УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» регулировало, контролировало и производило ремонтные работы. Многое было выполнено силами этого предприятия, что позволило рационально использовать выделенные средства.

На праздничную сцену были приглашены люди, которые внесли значительный вклад в реконструкцию мемориального комплекса: бывший директор УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» Роман Саможёнов и сегодняшний руководитель предприятия Олег Кирьянов. Благодарностью Витебского областного исполнительного комитета отметили коллектив ОАО «Дубровенский райагросервис», одержавший победу в областном смотреконкурсе на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах Витебской области за 2019 год в номинации «Сельскохозяйственное производство». Вспомнили на празднике и трудовые успехи льнозаводчан. С особой теплотой говорили и о медицинских работниках. Почетной грамотой Дубровенского районного исполнительного комитета были награждены работники УЗ «Дубровенская ЦРБ»: Виктор Атрошкин, фельдшер; Александр Романович, заведующий Добрынским ФАПом; Алеся Чернявская, помощник врача по амбулаторно-поликлинической работе.

Год от года Дубровенщина меняется и хорошеет: приводятся в порядок дороги и дворы, звучит детский смех, рождаются новые замечательные традиции. Район гордится теми, кто прославлял его в прошлом, теми, кто творит настоящее и закладывает фундамент будущего. В этом году Дубровенщина отметила множество юбилеев со дня рождения своих именитых земляков. В их числе Казимир Семенович, Василий Корень, Анна-Эстер Тумаркин, Димитрий Власенков, Иван Кондратьев, Николай Пашинский, Алексей Дударев. Их судьбам и достижениям посвящена экспозиция в новом зале историко-краеведческого музея «Гордость Дубровенщины».

Отдельная страница на празднике была посвящена деревням-юбилярам и людям, которых по праву называют хранителями родных мест. Так, большую и плодотворную работу по месту жительству с населением ведут старейшины деревень. За активную работу с населением дипломом отмечена Галина Марченко, старейшина аг.Калиновка. На церемонии награждения победителей Республиканского конкурса «Женщина года-2019» звучало имя и нашей дубровенки. Победителем конкурса в номинации «Материнская слава» стала многодетная мама из д.Дятель Татьяна Шабусова, которая вырастила и достойно воспитала 10 детей.

Выпускники школ Дубровенского района становятся специалистами высокого уровня, которые прославляют наш родной край, многие из них возращаются на свою малую родину и трудятся на ее благо. В 2020 году 5 выпускников школ района окончили школу с золотой медалью, множество спортменов достигли высоких результатов на спортивной арене. Благодаря социальному проекту «Бонфесто — детям» Туровского молочного комбината, «Ассоциации Белорусская федерация футбола» и районному руководству в нашем городе появилось современное футбольное поле с искусственным покрытием.

На торжественном мероприятии с 96-летним юбилеем поздравляли Раису Борисовну Семенову, ровесницу Дубровенщины, которая 25 июля отметила свой день рождения. Жизнь Раисы Борисовны накрепко связана с жизнью района. С районной сцены гостей праздника поздравляли самодеятельные артисты районного Дома культуры, народный хор ветеранов труда «Надежда», ансамбль барабанщиц «Ритм», вокальная группа «Се ля ви», Оксана Аникеева, Мария Змитрович, образцовый театр моды «Меланж».

Сегодня гостеприимная, душевная, талантливая, щедрая, древняя и молодая Дубровенщина живет полноценной жизнью, и мы просто обязаны собственным умом, трудом и энтузиазмом вписать новую страницу в историю родного края, не забывая при этом своих корней и традиций.

Юлия СТАРАВОЙТОВА