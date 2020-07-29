Аграрии Беларуси приближаются к рубежу в два миллиона тонн зерна

Источник материала: ОНТ

Не снижает темпов уборочная! Аграрии приближаются к отметке в два миллиона тонн зерна.

В лидерах – Брестская область, следом с небольшим отрывом друг от друга идут Гомельский и Гродненский регионы. В Минской области работы в разгаре. А замыкают список Могилёвщина и Витебщина. В северных районах жатва традиционно начинается позже. Всего по стране убрана пятая часть полей. В Беларуси намерены собрать как минимум 9,5 миллионов тонн зерна.

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