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Аграрии Беларуси приближаются к рубежу в два миллиона тонн зерна
Источник материала: ОНТ
Не снижает темпов уборочная! Аграрии приближаются к отметке в два миллиона тонн зерна.
В лидерах – Брестская область, следом с небольшим отрывом друг от друга идут Гомельский и Гродненский регионы. В Минской области работы в разгаре. А замыкают список Могилёвщина и Витебщина. В северных районах жатва традиционно начинается позже. Всего по стране убрана пятая часть полей. В Беларуси намерены собрать как минимум 9,5 миллионов тонн зерна.
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Не снижает темпов уборочная! Аграрии приближаются к отметке в два миллиона тонн зерна. В лидерах – Брестская область, следом с небольшим отрывом друг от друга...
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