Паралимпиец Олег Шепель: в Беларуси очень многое делается для того, чтобы все граждане имели равные возможности в жизни

— Для людей с ограниченными возможностями очень важна поддержка, и в Беларуси они могут в полной мере ее ощущать. Это касается и спорта, и повседневной жизни. Я уже достаточно давно возглавляю белорусский Национальный Паралимпийский комитет и могу сравнивать. Если вспомнить условия, в которых нам приходилось работать в конце 1990-х – начале 2000-х, то они не идут ни в какое сравнение с нынешними. Спорт стал гораздо более доступен для людей с ограниченными возможностями. У них появилось множество путей реализовать себя. Да и в целом жизнь в Беларуси стала гораздо более безбарьерной. И важнейшую роль в этом сыграло государство, которое делает очень много для того, чтобы все граждане имели равные возможности.

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