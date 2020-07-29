Во Франции началась сборка самого большого в мире экспериментально термоядерного реактора

Источник материала: ОНТ

Во Франции исследователи из международного проекта ITER, объединившего ученых и специалистов из 35 стран, приступили к сборке самого большого в мире экспериментального термоядерного реактора. Об этом со ссылкой на радиостанцию RFI сообщает БЕЛТА.

Строительные работы, согласно плану продлятся до 2024 года, а первый запуск должен состояться в 2026 году. В случае успешного запуска, на полную мощность его планируется вывести к 2035 году. Строительство развернулось во французском исследовательском ядерном центре Кадараш, расположенном в местечке Сент-Поль-ле-Дюранс.

Отмечается, что будущий реактор пока не планируется использовать для производства электроэнергии, так как основной целью его создания является подтверждение возможности генерации энергии темоядерным реактором. Так, одной из главных проблем существующих токомаков (реакторов) является то, что на их запуск требуется гораздо большее количество электроэнергии, нежели они могут выработать впоследствии. За счет масштабов возводимого реактора исследователи проекта ITER планируют выработать в 10 раз больше энергии, чем будет израсходовано на нагрев плазмы.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже назвал проект «будущим для ядерной энергетики». Впрочем, скептиков у проекта также хватает. Так, по мнению многих исследователей, проект обречен на провал, так как температура разогреваемого до состояния плазмы газа в современных токомаках существенно превышает температуру на поверхности Солнца.

Так, температура внутри созданного китайскими исследователями токомака EAST составила рекордные 100 млн градусов. Однако сколько-либо длительного воздействия таких температур не способен выдержать ни один из материалов, используемых для строительства реакторов. В итоге китайским исследователям удалось удержать плазму в течении 100 секунд, после чего аварийная система отключила реактор из-за перегрева.

Фото: Reuters

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