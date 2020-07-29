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БелАЗ в сентябре начнет выпуск электросамосвалов

29.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БелАЗ готовится к выпуску электросамосвала грузоподъемностью 90 тонн. Новинка сойдет с конвейера в сентябре. Новые разработки позволят предприятию сохранить конкурентоспособность техники на мировом рынке. Об этом специалисты завода рассказали председателю облисполкома Александру Турчину, посетившему сегодня БелАЗ.




Аналогичную технику — электросамосвалы — пока выпускают лишь в Японии, но их грузоподъемность всего 50 тонн.

Министр промышленности Петр Пархомчик рассказал, что на испытательном полигоне БелАЗа также завершаются испытания гибридного самосвала — машины, которая сможет одновременно использовать 2 источника: обычный дизельный двигатель и накопитель энергии.

«Задача — в этом году завершить опытно-конструкторские работы, а в 2021-м начать производить новую технику», — сказал министр.

Александр Турчин отметил, что на примере БелАЗа можно наблюдать цикличность работы, связанную с ситуацией в мировой горно-добывающей отрасли.

«Мы понимаем, что с августа-сентября последует спрос на технику, это позволит предприятию показать рост выпуска», — сказал Турчин.

По словам губернатора, средняя зарплата на БелАЗе в ближайшие 1,5-2 года должна вырасти до 2 тыс. рублей.
 
 
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БелАЗ готовится к выпуску электросамосвала грузоподъемностью 90 тонн. Новинка сойдет с конвейера в сентябре. Новые разработки позволят предприятию сохранить...
 
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