БелАЗ в сентябре начнет выпуск электросамосвалов













Аналогичную технику — электросамосвалы — пока выпускают лишь в Японии, но их грузоподъемность всего 50 тонн.





Министр промышленности Петр Пархомчик рассказал, что на испытательном полигоне БелАЗа также завершаются испытания гибридного самосвала — машины, которая сможет одновременно использовать 2 источника: обычный дизельный двигатель и накопитель энергии.





«Задача — в этом году завершить опытно-конструкторские работы, а в 2021-м начать производить новую технику», — сказал министр.





Александр Турчин отметил, что на примере БелАЗа можно наблюдать цикличность работы, связанную с ситуацией в мировой горно-добывающей отрасли.





«Мы понимаем, что с августа-сентября последует спрос на технику, это позволит предприятию показать рост выпуска», — сказал Турчин.





По словам губернатора, средняя зарплата на БелАЗе в ближайшие 1,5-2 года должна вырасти до 2 тыс. рублей.