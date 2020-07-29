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Скоро в Минске сдадут первый в городе «электрический» жилой комплекс. А отключать воду будут?
Источник материала: Tut.by
В конце 2020 года в Минске сдадут первый жилой комплекс с электрическим отоплением и подогревом воды, который возле метро «Грушевка» строит УКС Центрального района. Об этом сообщает агентство «
Как
В итоге УКС Центрального района получил нужные технические условия от Минэнерго и начал проектировать новую котельную в тех же габаритах, что и прежняя.
— Были получены все необходимые предварительные согласования, принято решение Мингорисполкома о внесении изменений в проектную документацию, недавно откорректированный проект отправлен в Главгосстройэкспертизу, — рассказал заместитель директора УКС Максим Денисик. — В течение месяца ожидаем заключение, и тогда можно приступать к возведению инженерных сооружений.
Чтобы обеспечить жилье теплом и горячей водой, построят распределительную 6-трансформаторную подстанцию и котельную с четырьмя котлами суммарной мощностью на 4,5 МВт. Нагретая за счет электричества вода будет подаваться в теплопункт, а дальше в жилые помещения высоток. Потребители никакой разницы не заметят, ведь в квартирах помимо обычных радиаторов не предусмотрено никакого дополнительного оборудования. И в этом отличие минского проекта от других. Например, известно, что первые белорусские электродома построены в Барановичах, но там иной принцип работы инженерных коммуникаций: каждая квартира оборудована специальными водонагревателями, один обеспечивает отопление, другой — горячую воду.
Что касается цены вопроса, то для дольщиков она не поменяется, говорят на предприятии-заказчике. Распределительные сети электричества в 10 кВ будут строиться за счет республиканского бюджета.
Но предстоит решить еще много вопросов. Сегодня еще неизвестно, кто примет на баланс новое оборудование: УП «Минсккоммунтеплосеть», филиал «Минские кабельные сети» либо иная организация.
— Получим заключение экспертизы и начнем прорабатывать вопрос с потенциальными эксплуатирующими организациями, — говорит Денисик. — Будут ли отключать горячую воду? Пока не могу сказать, общие 2-недельные испытания, как на обычных теплосетях, здесь не потребуются, хотя какие-то профилактические работы для оборудования нужны.
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ЖК находится возле метро «Грушевка».
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