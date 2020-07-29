Скоро в Минске сдадут первый в городе «электрический» жилой комплекс. А отключать воду будут?

Источник материала: Tut.by

В конце 2020 года в Минске сдадут первый жилой комплекс с электрическим отоплением и подогревом воды, который возле метро «Грушевка» строит УКС Центрального района. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото с сайта minsknews.by

Как мы писали ранее , С 2018 года УКС Центрального района строит жилой комплекс на пересечении улиц Грушевской, Папанина и Щорса. Он состоит из двух 17-этажных монолитно-каркасных домов на 550 квартир, а также паркинга на 510 машино-мест. Кроме того, во дворе планировалось сооружение собственной газовой котельной. Но из нее должна была торчать туба на 60 метров, что не очень красиво. Поэтому на предприятии решили вместо газовой сделать электрическую котельную, где этой трубы не будет. Принять такое решение помогло и то, что как раз накануне государство решило по максимуму переводить стройотрасль на электричество в связи со скорым запуском АЭС.

В итоге УКС Центрального района получил нужные технические условия от Минэнерго и начал проектировать новую котельную в тех же габаритах, что и прежняя.

— Были получены все необходимые предварительные согласования, принято решение Мингорисполкома о внесении изменений в проектную документацию, недавно откорректированный проект отправлен в Главгосстройэкспертизу, — рассказал заместитель директора УКС Максим Денисик. — В течение месяца ожидаем заключение, и тогда можно приступать к возведению инженерных сооружений.



Изображение: УКС Центрального района

Чтобы обеспечить жилье теплом и горячей водой, построят распределительную 6-трансформаторную подстанцию и котельную с четырьмя котлами суммарной мощностью на 4,5 МВт. Нагретая за счет электричества вода будет подаваться в теплопункт, а дальше в жилые помещения высоток. Потребители никакой разницы не заметят, ведь в квартирах помимо обычных радиаторов не предусмотрено никакого дополнительного оборудования. И в этом отличие минского проекта от других. Например, известно, что первые белорусские электродома построены в Барановичах, но там иной принцип работы инженерных коммуникаций: каждая квартира оборудована специальными водонагревателями, один обеспечивает отопление, другой — горячую воду.

Что касается цены вопроса, то для дольщиков она не поменяется, говорят на предприятии-заказчике. Распределительные сети электричества в 10 кВ будут строиться за счет республиканского бюджета.

Но предстоит решить еще много вопросов. Сегодня еще неизвестно, кто примет на баланс новое оборудование: УП «Минсккоммунтеплосеть», филиал «Минские кабельные сети» либо иная организация.

— Получим заключение экспертизы и начнем прорабатывать вопрос с потенциальными эксплуатирующими организациями, — говорит Денисик. — Будут ли отключать горячую воду? Пока не могу сказать, общие 2-недельные испытания, как на обычных теплосетях, здесь не потребуются, хотя какие-то профилактические работы для оборудования нужны.