|
11-летняя девочка ушла из дома в Пинске. И это уже не в первый раз
29.07.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Разыскивается: 11-летняя жительница Пинска Родичева Алина Александровна.
Обстоятельства: 28 июля около 12:00 ушла из дома в неизвестном направлении. Ранее уходила.
Приметы: на вид 11-13 лет, рост около 135 см, худощавого телосложения, волосы темные.
Если Вам известно местонахождение девочки на фото ⬇️, просьба сообщить в Пинский ГОВД:
8 (029) 674-00-49
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разыскивается: 11-летняя жительница Пинска Родичева Алина Александровна. Обстоятельства: 28 июля около 12:00 ушла из дома в неизвестном направлении. Ранее уходила. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)