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11-летняя девочка ушла из дома в Пинске. И это уже не в первый раз

29.07.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскивается: 11-летняя жительница Пинска Родичева Алина Александровна.

11-летняя девочка ушла из дома в Пинске. И это уже не в первый раз

Обстоятельства: 28 июля около 12:00 ушла из дома в неизвестном направлении. Ранее уходила.

11-летняя девочка ушла из дома в Пинске. И это уже не в первый раз

Приметы: на вид 11-13 лет, рост около 135 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Была одета: красная или голубая майка, синие шорты, бордовые кроссовки.

Если Вам известно местонахождение девочки на фото ⬇️, просьба сообщить в Пинский ГОВД:

8 (029) 674-00-49
8 (0165) 31-28-00
102

 
 
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  Разыскивается: 11-летняя жительница Пинска Родичева Алина Александровна. Обстоятельства: 28 июля около 12:00 ушла из дома в неизвестном направлении. Ранее уходила. ...
 
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