11-летняя девочка ушла из дома в Пинске. И это уже не в первый раз

Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскивается: 11-летняя жительница Пинска Родичева Алина Александровна.





Обстоятельства: 28 июля около 12:00 ушла из дома в неизвестном направлении. Ранее уходила.





Приметы: на вид 11-13 лет, рост около 135 см, худощавого телосложения, волосы темные.



Была одета: красная или голубая майка, синие шорты, бордовые кроссовки.

Если Вам известно местонахождение девочки на фото ⬇️, просьба сообщить в Пинский ГОВД:

8 (029) 674-00-49

8 (0165) 31-28-00

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