Источник материала: Полесская правда



Максимальный балл на ЦТ в этом году набрали 323 абитуриента, сообщил сегодня журналистам директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, передает корреспондент БЕЛТА .

«Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались 64330 человек, из них 48% — по четырем предметам. В тестировании приняли участие 62384 абитуриента, то есть порядка 3% на испытание не явились. Оценивание результатов выполнения тестов в этом году не менялось. Абсолютные результаты показали 323 участника в 338 случаях (по двум предметам — 15 абитуриентов)», — рассказал Юрий Миксюк.