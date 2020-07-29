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Максимальный балл на ЦТ в этом году набрали 323 абитуриента

29.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Максимальный балл на ЦТ в этом году набрали 323 абитуриента
Максимальный балл на ЦТ в этом году набрали 323 абитуриента, сообщил сегодня журналистам директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, передает корреспондент БЕЛТА.

«Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались 64330 человек, из них 48% — по четырем предметам. В тестировании приняли участие 62384 абитуриента, то есть порядка 3% на испытание не явились. Оценивание результатов выполнения тестов в этом году не менялось. Абсолютные результаты показали 323 участника в 338 случаях (по двум предметам — 15 абитуриентов)», — рассказал Юрий Миксюк.

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