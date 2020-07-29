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Сахарная ягода: сколько стоит арбуз в странах СНГ и Грузии
29.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Арбузы пользуются большой популярностью у покупателей в странах СНГ и Грузии, передает «МИР 24».
Дешевле всего сладкая ягода обойдется в Таджикистане – 10 центов за килограмм, самые дорогие арбузы продаются в Беларуси – за 57 центов. В Грузии и Кыргызстане приобрести арбуз можно за 21 цент, в Азербайджане – за 23, в Казахстане – за 25 центов.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян предупредила, что
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У покупателей в странах Содружества и Грузии арбуз пользуется большой популярностью.
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