Сахарная ягода: сколько стоит арбуз в странах СНГ и Грузии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Арбузы пользуются большой популярностью у покупателей в странах СНГ и Грузии, передает «МИР 24».

Дешевле всего сладкая ягода обойдется в Таджикистане – 10 центов за килограмм, самые дорогие арбузы продаются в Беларуси – за 57 центов. В Грузии и Кыргызстане приобрести арбуз можно за 21 цент, в Азербайджане – за 23, в Казахстане – за 25 центов.