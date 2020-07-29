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Бой Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября
Источник материала: ОНТ
Бой действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября.
Об этом сообщил глава промоушена Дэйна Уайт. Гэтжи 9 мая в Джексонвилле техническим нокаутом победил Тони Фергюсона, завоевал пояс временного чемпиона и теперь может сразиться с Нурмагомедовым. Пока не уточняется место проведения поединка. Ранее сообщалось, что бой может состояться в Абу-Даби.
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Бой действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября. Об этом сообщил глава промоушена Дэйна...
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