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Бой Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября

29.07.2020 13:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бой Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября

Бой действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября.

Об этом сообщил глава промоушена Дэйна Уайт. Гэтжи 9 мая в Джексонвилле техническим нокаутом победил Тони Фергюсона, завоевал пояс временного чемпиона и теперь может сразиться с Нурмагомедовым. Пока не уточняется место проведения поединка. Ранее сообщалось, что бой может состояться в Абу-Даби.

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Бой действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября. Об этом сообщил глава промоушена Дэйна...
 
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