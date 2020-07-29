Власти долго к этому готовились: объявлено о задержании 32 боевиков иностранной ЧВК

сообщал NEXTA. Других подробностей агентство пока не приводит, а мы тем временем напомним, что о возможных провокациях в своем Telegram-канале еще в июнеNEXTA.

По его информации, приказ о проведении операции был отдан председателем КГБ Валерием Вакульчиком, к реализации приказа причастен отдел КГБ по сохранению конституционного строя.

По данным телеграм-канала, правоохранители собирают различное оружие и спецсредства, которые могут быть использованы для провокации.

«Все это постепенно свозят на огороженную территорию ГОН (гараж особого назначения — прим. «Ленты.ру») КГБ (улица Пулихова, 51) и складируют в закрытую и опломбированную фуру (по информации других источников, это два грузовика-«бычка»). Туда же везут различную атрибутику», — пишет NEXTA.

Правда, по данным источников NEXTA это должна была быть провокация против предствителей оппозиции - якобы в назначенный день «случайно найдут» схрон, а также папку с документами и некие предметы, негласно изъятые при обысках» у активистов и кандидатов на пост президента.



Лента.ру «С учетом того, что предметы эти аккуратно сложены в пакетах, цель максимально ясна — сохранить отпечатки пальцев», — цитирует публикацию

Не исключено, что источники известного блогера сами не вполне владели информацией, но сам факт, что тогда сообзалось о некоей готовящеся провокации весьма показателен - вполне возможно, что власти просто изменили сценарий.





Кстати, история с задержанием 32 боевиков очень напоминает дело "Белого легиона" 2017 года, которое началось с "письма фрау А."





Тогда 21 марта Лукашенко заявил, что задержаны несколько десятков боевиков, которые якобы "тренировались в лагерях с оружием" в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации.





В итоге по делу о подготовке массовых беспорядков были задержаны 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании.





Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и внутренних войск. В прошлом некоторые из них — активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион», который к тому времени прекратил свою деятельность уже 15 лет назад, и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске.





Еще несколько человек — активисты незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта».





Но в итоге дело закончилось... большим пшиком - в ноябре оно было прекращено, а все задержанные еше до жэтого были отпущены на свободу. Естественно, никто за эти незаконные задержания не ответил и перед задержанными не извинился.









Сейчас же все может быть иначе, по крайне мере, пока мы не знаем ни кто задержан, ни что это за люди и какие доказательства предъявит власть против них.





Нельзя исключать, что это может быть использовано властью для введения режима ЧП и отмены выборов.



