ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Власти долго к этому готовились: объявлено о задержании 32 боевиков иностранной ЧВК

29.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как утверждает госагентство БелТА, сегодня ночью под Минском правоохранителями были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.

Власти долго к этому готовились: объявлено о задержании 32 боевиков иностранной ЧВК
фото носит иллюстративный характер
Других подробностей агентство пока не приводит, а мы тем временем напомним, что о возможных провокациях в своем  Telegram-канале еще в июне сообщал NEXTA.

По его информации, приказ о проведении операции был отдан председателем КГБ Валерием Вакульчиком, к реализации приказа причастен отдел КГБ по сохранению конституционного строя.

По данным телеграм-канала, правоохранители собирают различное оружие и спецсредства, которые могут быть использованы для провокации. 

«Все это постепенно свозят на огороженную территорию ГОН (гараж особого назначения — прим. «Ленты.ру») КГБ (улица Пулихова, 51) и складируют в закрытую и опломбированную фуру (по информации других источников, это два грузовика-«бычка»). Туда же везут различную атрибутику», — пишет NEXTA.

Правда, по данным источников NEXTA это должна была быть провокация против предствителей оппозиции - якобы в назначенный день «случайно найдут» схрон, а также папку с документами и некие предметы, негласно изъятые при обысках» у активистов и кандидатов на пост президента. 


«С учетом того, что предметы эти аккуратно сложены в пакетах, цель максимально ясна — сохранить отпечатки пальцев», — цитирует публикацию Лента.ру

Не исключено, что источники известного блогера сами не вполне владели информацией, но сам факт, что тогда сообзалось о некоей готовящеся провокации весьма показателен - вполне возможно, что власти просто изменили сценарий.

Кстати, история с задержанием 32 боевиков очень напоминает дело "Белого легиона" 2017 года, которое началось с "письма фрау А."

Тогда 21 марта Лукашенко заявил, что задержаны несколько десятков боевиков, которые якобы "тренировались в лагерях с оружием" в Беларуси и за рубежом, а также готовили провокации. 

В итоге по делу о подготовке массовых беспорядков были задержаны 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании.

Среди задержанных оказались действующие и бывшие сотрудники погранвойск, Вооруженных сил, МЧС и внутренних войск. В прошлом некоторые из них — активисты незарегистрированного спортивно-патриотического клуба «Белый легион», который к тому времени прекратил свою деятельность уже 15 лет назад, и официального клуба «Патриот» для подростков в Бобруйске. 

Еще несколько человек — активисты незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта».

Но в итоге дело закончилось... большим пшиком - в ноябре оно было прекращено, а все задержанные еше до жэтого были отпущены на свободу. Естественно, никто за эти незаконные задержания не ответил и перед задержанными не извинился.


Сейчас же все может быть иначе, по крайне мере, пока мы не знаем ни кто задержан, ни что это за люди и какие доказательства предъявит власть против них.

Нельзя исключать, что это может быть использовано властью для введения режима ЧП и отмены выборов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как утверждает госагентство БелТА, сегодня ночью под Минском правоохранителями были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти США ведут переговоры о выводе федеральных силовиков из Портленда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика