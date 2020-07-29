«Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди женщин определился чемпион. Золото второй год подряд завоевал «Минск».

Все решилось в четвертом матче серии. В Гродно победил столичный клуб со счётом 4:2. После успеха (3:2) в Минске и поражения (0:3), команда из столицы страны дважды обыграла соперника на его поле. Итоговый счёт финальной серии — 3:1 в пользу минчанок.

На этом сезон в хоккее на траве не заканчивается. 3 августа в Барановичах стартует «финал четырех» национального Кубка. Ждем нового противостояния «Минска» и «Ритма».

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