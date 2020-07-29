В Китае женщина выжила после остановки сердца на три дня

Источник материала: ОНТ

Сердце жительницы китайского города Сиань остановилось на три дня, однако врачам все же удалось спасти ее жизнь. Об этом пишет издание Global Times.

23-летняя китаянка попала в больницу с кардиогенным шоком, вызванным простудой и ослабленным систематическим недосыпанием иммунитетом. Фактически сердце женщины перестало биться.

Чтобы спасти девушку врачи применили альтернативный метод насыщения крови кислородом – экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Благодаря этому в течение следующих трех дней женщина оставалась в сознании, пребывала в хорошем расположении духа, могла общаться и даже обменивалась сообщениями со своими друзьями, рассказывая им о своем удивительном опыте. И все это время сердце девушки не билось.

Спустя три дня балансирования на грани жизни и смерти сердечная функция китаянки восстановилась.

Позже видео с китаянкой было опубликовано в китайской сети Weibo, где оно собрало более 20 тыс. комментариев и репостов. Один из комментариев собрал более 30 тыс. лайков. «Когда я посмотрел это видео, я пообещал себе никогда не ложиться спать поздно. Но на следующий день все вернулось на круги своя, и я нарушил свои обещания», – написал пользователь.

Ранее схожий случай произошел в Испании, где врачам удалось реанимировать 34-летню британку Одри Мэш спустя 6,5 часов после остановки сердца, наступившей в результате переохлаждения.

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