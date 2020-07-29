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В Китае женщина выжила после остановки сердца на три дня

29.07.2020 13:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае женщина выжила после остановки сердца на три дня

Сердце жительницы китайского города Сиань остановилось на три дня, однако врачам все же удалось спасти ее жизнь. Об этом пишет издание Global Times.

23-летняя китаянка попала в больницу с кардиогенным шоком, вызванным простудой и ослабленным систематическим недосыпанием иммунитетом. Фактически сердце женщины перестало биться.

Чтобы спасти девушку врачи применили альтернативный метод насыщения крови кислородом – экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Благодаря этому в течение следующих трех дней женщина оставалась в сознании, пребывала в хорошем расположении духа, могла общаться и даже обменивалась сообщениями со своими друзьями, рассказывая им о своем удивительном опыте. И все это время сердце девушки не билось.

Спустя три дня балансирования на грани жизни и смерти сердечная функция китаянки восстановилась.

Позже видео с китаянкой было опубликовано в китайской сети Weibo, где оно собрало более 20 тыс. комментариев и репостов. Один из комментариев собрал более 30 тыс. лайков. «Когда я посмотрел это видео, я пообещал себе никогда не ложиться спать поздно. Но на следующий день все вернулось на круги своя, и я нарушил свои обещания», – написал пользователь.

Ранее схожий случай произошел в Испании, где врачам удалось реанимировать 34-летню британку Одри Мэш спустя 6,5 часов после остановки сердца, наступившей в результате переохлаждения.

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Сердце жительницы китайского города Сиань остановилось на три дня, однако врачам все же удалось спасти ее жизнь. Об этом пишет издание Global Times. 23-летняя китаянка...
 
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