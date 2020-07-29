Принц Уильям рассказал о худшем подарке для Кейт Миддлтон, за который ему до сих пор стыдно

Источник материала: ОНТ

38-летний принц Уильям рассказал, какой самый ужасный подарок он преподнес своей жене Кейт Мидлтон. Он признался, что ему до сих пор стыдно за этот случай.

Однако, учитывая, что пара до сих пор вместе, герцогиню этот поступок позабавил. В этом году супруги отметили девятую годовщину свадьбы.

Фото: Getty Images

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