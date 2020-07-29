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Ьелорусские события напомнили российскому политологу историю Филиппин
Источник материала: Партизан
Российский политолог Аббас Галямов сравнил происходящее в 2020 году в Беларуси с тем, что произошло на Филиппинах в 1983 году.
«В 1983 году на Филиппинах был убит главный оппозиционный политик страны Бенигно Акино. Подозрения пали на президента Маркоса, хотя никаких доказательств вины последнего никто так и не предъявил, - пишет
По их итогам в стране произошла «Желтая революция», приведшая к смещению и бегству состарившегося бывшего харизматика, безраздельно правившего дотоле более двадцати лет. Так Корасон Акино стала президентом – вещь, о которой, как она сама признавалась, она, до убийства своего мужа, даже помыслить не могла.
События, происходящие ныне в Беларуси, живо напоминают ту филиппинскую историю. Возможно, что и закончатся они примерно так же…»
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Российский политолог Аббас Галямов сравнил происходящее в 2020 году в Беларуси с тем, что произошло на Филиппинах в 1983 году.
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