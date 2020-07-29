ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ьелорусские события напомнили российскому политологу историю Филиппин

29.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский политолог Аббас Галямов сравнил происходящее в 2020 году в Беларуси с тем, что произошло на Филиппинах в 1983 году.


«В 1983 году на Филиппинах был убит главный оппозиционный политик страны Бенигно Акино. Подозрения пали на президента Маркоса, хотя никаких доказательств вины последнего никто так и не предъявил, - пишет Аббас Галямов. - Вдова убитого Корасон, до тех пор политикой не занимавшаяся и, вообще, начисто лишенная личных амбиций, неожиданно для себя оказалась во главе разворачивающегося протестного движения. Лидеры оппозиции, Церковь и свекровь уговорили ее выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

По их итогам в стране произошла «Желтая революция», приведшая к смещению и бегству состарившегося бывшего харизматика, безраздельно правившего дотоле более двадцати лет. Так Корасон Акино стала президентом – вещь, о которой, как она сама признавалась, она, до убийства своего мужа, даже помыслить не могла.

События, происходящие ныне в Беларуси, живо напоминают ту филиппинскую историю. Возможно, что и закончатся они примерно так же…»
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский политолог Аббас Галямов сравнил происходящее в 2020 году в Беларуси с тем, что произошло на Филиппинах в 1983 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика