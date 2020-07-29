ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Турчин: «Если есть желающие купить БЕЛАЗ, то только затем, чтобы устранить конкурента»

29.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

«БЕЛАЗ» — это то предприятие, которое должно оставаться в руках государства. Такое мнение председатель Миноблисполкома Александр Турчин высказал во время общения с трудовым коллективом завода. Вместе с руководителем области флагман белорусского машиностроения посетил министр промышленности Петр Пархомчик, , сообщает .


Александр Турчин и Петр Пархомчик отказались от экскурсии в музей предприятия и сразу направились на производство. Руководитель области ознакомился с производственным процессом и перспективами развития предприятия, посетил несколько цехов, в том числе механосборочный цех № 1, термогальванический, прессовой и цех главного конвейера. Визит получился необычным — с работой предприятия Петр Пархомчик знаком как никто другой. Более 12 лет он руководил заводом «БЕЛАЗ», а 4 июня был назначен министром промышленности Беларуси. К слову, официальный визит Петра Пархомчика на это предприятие стал первым после его назначения.

 

Александр Турчин также пообщался с трудовым коллективом предприятия.

 

— БЕЛАЗ — не только белорусский, но и мировой бренд. Мы гордимся тем, что на территории области есть такое производство. Это одно из стратегических предприятий нашей страны, которое в своей доле занимает 30% мирового рынка. И это наша гордость. Назвать этот год каким-то чрезвычайным событием нельзя, потому что в истории БЕЛАЗа эти периоды как правило повторяются. И предприятие всегда с честью выходит из этих ситуаций. Думаю, что в следующем году, а может и во второй половине текущего, будет положительная динамика в развитии предприятия, — отметил Александр Турчин.



Председатель облисполкома убежден: БЕЛАЗ — это то предприятие, которое должно оставаться в руках государства.

— Я сторонник рыночной экономики, но в отношении БЕЛАЗа у меня твердая убежденность, что предприятие должно оставаться в руках государства. Такая кампания как БЕЛАЗ — транснациональная крупная корпорация, которая конкурирует с мировыми брендами. Это очень серьезная компания. Если есть желающие ее купить, наверное, только затем, чтобы устранить с этого рынка конкурентов. Те компетенции и тот опыт, накопленный предприятием, которые позволяют делать такие сложные машины, дорогого стоит.

 

Одной из главных тем, которая обсуждалась на встрече, стало расширение номенклатуры и линейки производимой продукции. Движение в этом направлении есть. В этом году предприятие планирует вывести на рынок новый продукт.

Председатель облисполкома обратил внимание не только на развитие завода, но и города в целом. Он отметил, что в Жодино строится новая поликлиника, которая будет сдана в следующем году, появляются жилые дома, проводится благоустройство дворов и улиц. Александр Турчин поинтересовался, чего еще не хватает жителям Жодино, а также тем, кто приезжает на работу из близлежащих районов.

 

— В любом, даже небольшом районном центре, у жителей есть идеи по благоустройству, строительству социальной инфраструктуры. Я готов обсудить все эти вопросы и дать на них ответы, — сказал председатель Миноблисполкома.


ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Предприятию принадлежат 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, а география поставок техники составляет более 80 стран. Очередным прорывом белорусского автопрома стало создание беспилотной карьерной техники. А буквально в начале июля стало известно, что автомобиль «БЕЛАЗ» попал в Книгу рекордов Гиннесса. Вес самосвала — 810 тонн, мощность — 4 600 лошадиных сил. Эти параметры поместили автомобиль на вершину рейтинга самых больших машин.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«БЕЛАЗ» — это то предприятие, которое должно оставаться в руках государства. Такое мнение председатель Миноблисполкома Александр Турчин высказал во время
 
Новости дня
Новости разные
 
Сахарная ягода: сколько стоит арбуз в странах СНГ и Грузии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика