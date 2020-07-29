Турчин: «Если есть желающие купить БЕЛАЗ, то только затем, чтобы устранить конкурента»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«БЕЛАЗ» — это то предприятие, которое должно оставаться в руках государства. Такое мнение председатель Миноблисполкома Александр Турчин высказал во время общения с трудовым коллективом завода. Вместе с руководителем области флагман белорусского машиностроения посетил министр промышленности Петр Пархомчик, , сообщает .





Александр Турчин и Петр Пархомчик отказались от экскурсии в музей предприятия и сразу направились на производство. Руководитель области ознакомился с производственным процессом и перспективами развития предприятия, посетил несколько цехов, в том числе механосборочный цех № 1, термогальванический, прессовой и цех главного конвейера. Визит получился необычным — с работой предприятия Петр Пархомчик знаком как никто другой. Более 12 лет он руководил заводом «БЕЛАЗ», а 4 июня был назначен министром промышленности Беларуси. К слову, официальный визит Петра Пархомчика на это предприятие стал первым после его назначения.

Александр Турчин также пообщался с трудовым коллективом предприятия.

— БЕЛАЗ — не только белорусский, но и мировой бренд. Мы гордимся тем, что на территории области есть такое производство. Это одно из стратегических предприятий нашей страны, которое в своей доле занимает 30% мирового рынка. И это наша гордость. Назвать этот год каким-то чрезвычайным событием нельзя, потому что в истории БЕЛАЗа эти периоды как правило повторяются. И предприятие всегда с честью выходит из этих ситуаций. Думаю, что в следующем году, а может и во второй половине текущего, будет положительная динамика в развитии предприятия, — отметил Александр Турчин.







Председатель облисполкома убежден: БЕЛАЗ — это то предприятие, которое должно оставаться в руках государства.

— Я сторонник рыночной экономики, но в отношении БЕЛАЗа у меня твердая убежденность, что предприятие должно оставаться в руках государства. Такая кампания как БЕЛАЗ — транснациональная крупная корпорация, которая конкурирует с мировыми брендами. Это очень серьезная компания. Если есть желающие ее купить, наверное, только затем, чтобы устранить с этого рынка конкурентов. Те компетенции и тот опыт, накопленный предприятием, которые позволяют делать такие сложные машины, дорогого стоит.

Одной из главных тем, которая обсуждалась на встрече, стало расширение номенклатуры и линейки производимой продукции. Движение в этом направлении есть. В этом году предприятие планирует вывести на рынок новый продукт.

Председатель облисполкома обратил внимание не только на развитие завода, но и города в целом. Он отметил, что в Жодино строится новая поликлиника, которая будет сдана в следующем году, появляются жилые дома, проводится благоустройство дворов и улиц. Александр Турчин поинтересовался, чего еще не хватает жителям Жодино, а также тем, кто приезжает на работу из близлежащих районов.

— В любом, даже небольшом районном центре, у жителей есть идеи по благоустройству, строительству социальной инфраструктуры. Я готов обсудить все эти вопросы и дать на них ответы, — сказал председатель Миноблисполкома.





ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Предприятию принадлежат 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, а география поставок техники составляет более 80 стран. Очередным прорывом белорусского автопрома стало создание беспилотной карьерной техники. А буквально в начале июля стало известно, что автомобиль «БЕЛАЗ» попал в Книгу рекордов Гиннесса. Вес самосвала — 810 тонн, мощность — 4 600 лошадиных сил. Эти параметры поместили автомобиль на вершину рейтинга самых больших машин.