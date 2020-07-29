О запрещении движения через железнодорожный переезд по ул.Красногвардейской 4-6 августа

Источник материала: Виртуальный Брест

О запрещении движения через ж/д переезд по ул.Красногвардейской 4-6 августа





В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переезд по ул. Красногвардейской в районе пункта подготовки вагонов в г. Бресте с 09.00 часов 4 августа по 20.00 часов 6 августа 2020 г.



