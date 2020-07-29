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О запрещении движения через железнодорожный переезд по ул.Красногвардейской 4-6 августа
29.07.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О запрещении движения через ж/д переезд по ул.Красногвардейской 4-6 августа
В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин через железнодорожный переезд по ул. Красногвардейской в районе пункта подготовки вагонов в г. Бресте с 09.00 часов 4 августа по 20.00 часов 6 августа 2020 г.
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О запрещении движения через ж/д переезд по ул.Красногвардейской 4-6 августа В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных...
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