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Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать»

29.07.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новую станцию скорой помощи с расширенным функционалом открыли 29 июля в Барановичах. Она стала третьей подобной в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Такие объекты есть в Минске и Бресте. В зоне обслуживания – больше 200 тысяч человек.  

Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать»

Ранее медики работали в стеснённых условиях: прежнее здание станции скорой помощи было намного скромнее. Новый многофункциональный комплекс в три раза просторнее, что позволило расширить возможности по оказанию первичной помощи пациентам. Здесь оборудованы несколько кабинетов амбулаторного посещения.  

Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать»

Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать»

Также в новой станции появились гаражи с возможностью технического осмотра специального транспорта. Обновили систему диспетчерской службы. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение скорых по городу и оперативно отправлять бригаду по нужному адресу. Кроме того, у персонала теперь есть комната отдыха.  

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:  
Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать и, ну не скажу, что по-хорошему завидую коллегам, но я рад за своих коллег. За то, что у них появился такой второй профессиональный дом, где они могут осуществлять свою работу в комфортных условиях. Созданы современные условия для стерилизации инструмента, чтобы мы помощь могли оказывать безопасно и оперативно. Здесь созданы хорошие условия для оказания первичной помощи, если сам обратился пациент  есть необходимое оборудование. Опять же, условия для отдыха и приема пищи, условия во многом даже для оформления медицинской документации здесь созданы очень достойно.  

Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать»

Строительство велось из средств бюджета. В проект вложено около 11 миллионов рублей. Ожидается, что ежегодно на новой станции будут принимать до 60 тысяч вызовов скорой помощи по городу и району.  

Люди в материале: Владимир Караник

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новую станцию скорой помощи с расширенным функционалом открыли 29 июля в Барановичах. Она стала третьей подобной в стране, сообщили в программе...
 
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