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Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новую станцию скорой помощи с расширенным функционалом открыли 29 июля в Барановичах. Она стала третьей подобной в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие объекты есть в Минске и Бресте. В зоне обслуживания – больше 200 тысяч человек.
Ранее медики работали в стеснённых условиях: прежнее здание станции скорой помощи было намного скромнее. Новый многофункциональный комплекс в три раза просторнее, что позволило расширить возможности по оказанию первичной помощи пациентам. Здесь оборудованы несколько кабинетов амбулаторного посещения.
Также в новой станции появились гаражи с возможностью технического осмотра специального транспорта. Обновили систему диспетчерской службы. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение скорых по городу и оперативно отправлять бригаду по нужному адресу. Кроме того, у персонала теперь есть комната отдыха.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Строительство велось из средств бюджета. В проект вложено около 11 миллионов рублей. Ожидается, что ежегодно на новой станции будут принимать до 60 тысяч вызовов скорой помощи по городу и району.
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Караник в Барановичах: «Я начинал с санитара на скорой, потом фельдшером и у меня есть с чем сравнивать»
Новости Беларуси. Новую станцию скорой помощи с расширенным функционалом открыли 29 июля в Барановичах. Она стала третьей подобной в стране, сообщили в программе...
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