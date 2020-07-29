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В Минобразования рассказали об особенностях приемной кампании в учреждения ПТО и ссузы

29.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Минобразования рассказали об особенностях приемной кампании в учреждения ПТО и ссузы

Заместитель начальника главного управления профессионального образования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова рассказала об особенностях приемной кампании в учреждения ПТО и ссузы, передает корреспондент БЕЛТА.

На уровень профессионально-технического образования приемная кампания стартовала 15 июня и продолжится до 20 августа. В 2020 году прием осуществляют 127 учреждений ПТО, а также 44 учреждения образования других уровней, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования.

«ПТО — это достаточно разнообразный уровень, можно получить более 260 профессий, которые ежегодно обновляются с учетом заявок и потребностей заказчиков. Все это находит отражение в контрольных цифрах приема. В этом году на уровень профтехобразования планируется принять более 28 тыс. человек. При этом появились три новых профессии — скорняк-раскройщик, заливщик металла и аппаратчик вытяжки. Преимущество данного уровня очевидно для тех, кто хочет попробовать себя в реальном секторе», — сказала Александра Петрова.

Начальник управления напомнила, что в эти дни продолжается прием документов в учреждениях среднего специального образования. Приемная кампания стартовала 20 июля. Здесь планируется принять около 40 тыс. человек на все формы обучения. Внутренние вступительные экзамены ссузы проведут с 1 по 5 августа для тех абитуриентов, которые поступают на базе 9 классов, с 13 по 15 августа — на базе 11 классов. По 7 августа будет зачисление на базе 9 классов, по 17 августа — на базе 11 классов. После будет продолжаться прием на платную форму обучения — по 14 и 18 августа соответственно. Зачисление на платную форму: по 16 августа — на базе 9 классов, по 19 августа — на базе 11 классов.

Прием на уровень ПТО будет вестись по 20 августа. По 25 августа — зачисление на бюджетную и платную формы.

«Принимают документы 110 колледжей (из них девять — частной формы собственности), а также 83 учреждения образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования. Здесь также в этом году появились четыре специальности: «эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования», «организация технического сервиса транспортных средств», «производство биотехнологической продукции» и «организация гостиничных услуг». Таким образом, абитуриентам предоставлены широкие траектории получения образования и будущей профессии», — добавила Александра Петрова.

https://www.belta.by/

 
 
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