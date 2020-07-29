Фестиваль «Папа, мама, я — футбольная семья» возвращается!

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорогие друзья! У нас прекрасная новость!





Самый масштабный ФУТБОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ в истории нашей страны «ПАПА, МАМА, Я — ФУТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ» возвращается!

Фестиваль пройдет под эгидой Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и Юнисеф.

Каждый участник праздника получит фирменную футболку, каждому юному спортсмену или спортсменке мы подарим футбольный мяч. Команды-призеры будут награждены медалями.

Участие планируют принять семьи из разных уголков Брестской области!

Дата проведения 16 АВГУСТА

Место проведения: стадион ЮНОСТЬ г.БРЕСТ

Начало фестиваля : 10. 00

Заявку присылайте на электронный адрес: papa_mama2020@list.ru

В заявке укажите ФИО и полную дату рождения каждого участника, контактный номер.

Если у вас в семье более одного ребенка, это будет большим плюсом к победе! Участие бесплатное!

Участвуйте сами и зовите друзей!!!

Все подробности по номеру +375 29 720 69 73

Информация предоставлена отделом

спорта и туризма Брестского горисполкома