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Фестиваль «Папа, мама, я — футбольная семья» возвращается!

29.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорогие друзья! У нас прекрасная новость!

Фестиваль «Папа, мама, я — футбольная семья» возвращается!

Самый масштабный ФУТБОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ в истории нашей страны «ПАПА, МАМА, Я — ФУТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ» возвращается!

Фестиваль пройдет под эгидой Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и Юнисеф.

Каждый участник праздника получит фирменную футболку, каждому юному спортсмену или спортсменке мы подарим футбольный мяч. Команды-призеры будут награждены медалями.

Участие планируют принять семьи из разных уголков Брестской области!

Дата проведения 16 АВГУСТА
Место проведения: стадион ЮНОСТЬ г.БРЕСТ
Начало фестиваля : 10. 00

Заявку присылайте на электронный адрес: papa_mama2020@list.ru
В заявке укажите ФИО и полную дату рождения каждого участника, контактный номер.
Если у вас в семье более одного ребенка, это будет большим плюсом к победе! Участие бесплатное!

Участвуйте сами и зовите друзей!!!

Все подробности по номеру +375 29 720 69 73

Информация предоставлена отделом

спорта и туризма Брестского горисполкома

 

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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  Дорогие друзья! У нас прекрасная новость! Самый масштабный ФУТБОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ в истории нашей страны «ПАПА, МАМА, Я — ФУТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ» возвращается!...
 
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