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Фестиваль «Папа, мама, я — футбольная семья» возвращается!
29.07.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорогие друзья! У нас прекрасная новость!
Самый масштабный ФУТБОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ в истории нашей страны «ПАПА, МАМА, Я — ФУТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ» возвращается!
Фестиваль пройдет под эгидой Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и Юнисеф.
Каждый участник праздника получит фирменную футболку, каждому юному спортсмену или спортсменке мы подарим футбольный мяч. Команды-призеры будут награждены медалями.
Участие планируют принять семьи из разных уголков Брестской области!
Дата проведения 16 АВГУСТА
Заявку присылайте на электронный адрес:
Участвуйте сами и зовите друзей!!!
Все подробности по номеру +375 29 720 69 73
Информация предоставлена отделом
спорта и туризма Брестского горисполкома
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Дорогие друзья! У нас прекрасная новость! Самый масштабный ФУТБОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ в истории нашей страны «ПАПА, МАМА, Я — ФУТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ» возвращается!...
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