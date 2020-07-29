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«Белавиа» возобновляет полёты в Варшаву и Таллин

29.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще две столицы открывают воздушные ворота для наших туристов и бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный авиаперевозчик возобновляет полеты в Варшаву и Таллин.

В Варшаву первый рейс отправился из Минска днем 29 июля, цена билета – 305 рублей. В Таллин можно улететь уже 1 августа. Билет в эконом-класс обойдется в 227,42 рубля. До 15 августа планируются два рейса в неделю, в дальнейшем их количество, возможно, будет увеличено.

«Белавиа» возобновляет полёты в Варшаву и Таллин

Тем, кто собирается в полет, следует обратить внимание, что в Польше и Эстонии действуют некоторые ограничения по въезду. Ознакомиться с ними лучше всего до покупки билетов.

О других новостях экономики за 29 июля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Еще две столицы открывают воздушные ворота для наших туристов и бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный...
 
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