«Белавиа» возобновляет полёты в Варшаву и Таллин

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Еще две столицы открывают воздушные ворота для наших туристов и бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный авиаперевозчик возобновляет полеты в Варшаву и Таллин.

В Варшаву первый рейс отправился из Минска днем 29 июля, цена билета – 305 рублей. В Таллин можно улететь уже 1 августа. Билет в эконом-класс обойдется в 227,42 рубля. До 15 августа планируются два рейса в неделю, в дальнейшем их количество, возможно, будет увеличено.





Тем, кто собирается в полет, следует обратить внимание, что в Польше и Эстонии действуют некоторые ограничения по въезду. Ознакомиться с ними лучше всего до покупки билетов.