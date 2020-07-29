Не поверите! Месси – лидер по числу незабитых пенальти в XXI веке









Наибольшее количество 11-метровых ударов во всех турнирах среди игроков топ-5 лиг Европы не забил форвард «Барселоны» Лионель Месси – в XXI веке он не реализовал 22 пенальти.





Второе и третье места делят форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти – по 18 незабитых пенальти.





Топ-10 рейтинга выглядит так:





1. Лионель Месси, «Барселона» – 22 незабитых пенальти





2-3. Криштиану Роналду, «Ювентус» – 18





2-3. Франческо Тотти, экс-«Рома» – 18





4. Антонио Ди Натале, экс-«Удинезе» – 14





5. Эдинсон Кавани, «ПСЖ» – 13





6-7. Уэйн Руни, «Дерби Каунти», экс-«МЮ» – 12





6-7. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – 12





8-10. Роналдиньо, экс-«Барселона» – 10





8-10. Руд ван Нистелрой, экс-«МЮ» – 10





8-10. Ариц Адурис, экс-«Атлетик» – 10