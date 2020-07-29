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«Приглашается и посол Украины по этому вопросу». Равков рассказал о мерах после задержания под Минском группы боевиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании.
Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Вкратце если остановиться на этих задачах, то это будет работа Министерства иностранных дел – по отправке запросов и приглашению послов: и Российской Федерации, и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов.
Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек – это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу.
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«Приглашается и посол Украины по этому вопросу». Равков рассказал о мерах после задержания под Минском группы боевиков
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили...
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