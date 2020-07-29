Сегодня в соревнованиях по триатлону принимали участие дети - это прекрасно!

Источник материала: Виртуальный Брест

С 28 июля и по 2 августа на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле проходит долгожданный традиционный чемпионат Республики Беларусь по триатлону и Олимпийские дни молодежи. В программе - проведение ЧРБ на олимпийской и спринтерской дистанциях, в индивидуальной гонке, а также первенства Республики Беларусь и республиканских соревнований по триатлону. Триатлеты выступают в индивидуальных гонках и эстафетах- микст. Открыли сегодняшние состязания самые юные спортсмены, и именно их мы и хотели бы вам показать.





Триатлон и дети - это прекрасно! Вообще здорово когда дети в спорте, но здесь, при такой интенсивной смене нагрузок и ни на секунду не ослабляющем темпе, просто запредельно. Это действительно восхитительно и жизнеутверждающе, вселяет уверенность в нашем здоровом будущем.

Красота, скорость, сила и выносливость - все это объединяет триатлон.



























































































































