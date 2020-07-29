На М1 войска устанавливают палатки. Зачем и на какой срок — неизвестно, но есть версия

Источник материала: Виртуальный Брест

В районе, где устанавливается военное оборудование, скорее всего разворачивают полевой аэродром, на этом участке как раз самолёты и должны имитировать посадку, а может быть и выполнять её.





фото - NEXTA

Однако, самые осторожные читатели обращают внимание, что учения проводятся как раз накануне выборов (хотя до них ещё полторы недели, а учения обычно длятся несколько дней).





фото - NEXTA

Поживём, увидим...

А вот и сами полёты: