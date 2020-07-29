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На М1 войска устанавливают палатки. Зачем и на какой срок — неизвестно, но есть версия
29.07.2020 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В районе, где устанавливается военное оборудование, скорее всего разворачивают полевой аэродром, на этом участке как раз самолёты и должны имитировать посадку, а может быть и выполнять её.
фото - NEXTA
Однако, самые осторожные читатели обращают внимание, что учения проводятся как раз накануне выборов (хотя до них ещё полторы недели, а учения обычно длятся несколько дней).
фото - NEXTA
Поживём, увидим...
А вот и сами полёты:
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