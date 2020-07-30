ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Федерация профсоюзов выработала дополнительный пакет мер на период восстановления экономики

30.07.2020 08:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Федерация профсоюзов выработала дополнительный пакет мер на период восстановления экономики

Меры по поддержке экономики в период пандемии, принятые государством, дают положительный эффект. Федерация профсоюзов выработала дополнительный пакет мер на период восстановления. 

Объединение предлагает поддержать предприятия в сферах санаторно-курортного лечения, гостиничного бизнеса, общественного питания. Предложения касаются транспортной и строительной отраслей, а также дополнительных социальных гарантий трудящимся. В частности три свободных дня за счет нанимателя без оформления больничных при признаках респираторных заболеваний. Предложения направят в правительство.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меры по поддержке экономики в период пандемии, принятые государством, дают положительный эффект. Федерация профсоюзов выработала дополнительный пакет мер на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дубровно прошел районный конкурс патриотической песни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика