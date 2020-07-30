Федерация профсоюзов выработала дополнительный пакет мер на период восстановления экономики

Источник материала: ОНТ

Меры по поддержке экономики в период пандемии, принятые государством, дают положительный эффект. Федерация профсоюзов выработала дополнительный пакет мер на период восстановления.

Объединение предлагает поддержать предприятия в сферах санаторно-курортного лечения, гостиничного бизнеса, общественного питания. Предложения касаются транспортной и строительной отраслей, а также дополнительных социальных гарантий трудящимся. В частности три свободных дня за счет нанимателя без оформления больничных при признаках респираторных заболеваний. Предложения направят в правительство.

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