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Федерация профсоюзов выработала дополнительный пакет мер на период восстановления экономики
Источник материала: ОНТ
Меры по поддержке экономики в период пандемии, принятые государством, дают положительный эффект. Федерация профсоюзов выработала дополнительный пакет мер на период восстановления.
Объединение предлагает поддержать предприятия в сферах санаторно-курортного лечения, гостиничного бизнеса, общественного питания. Предложения касаются транспортной и строительной отраслей, а также дополнительных социальных гарантий трудящимся. В частности три свободных дня за счет нанимателя без оформления больничных при признаках респираторных заболеваний. Предложения направят в правительство.
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Меры по поддержке экономики в период пандемии, принятые государством, дают положительный эффект. Федерация профсоюзов выработала дополнительный пакет мер на...
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