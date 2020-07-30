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МАРТ РБ вынес предупреждение Банковскому процессинговому центру

30.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Банковскому процессинговому центру за необоснованный отказ от проведения работ по тестированию банкоматов.

"Министерство установило, что Банковский процессинговый центр отказал обществу с ограниченной ответственностью в заключении договора о работах по тестированию банкоматов на их совместимость с аппаратно-программным комплексом, используемым в центре. Также было отказано в организации и предоставлении доступа к тестовому процессингу. При этом не было экономически или технологически обоснованных причин для отказа", - говорится в сообщении.

МАРТ усмотрел в действиях Банковского процессингового центра признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Было выдано предупреждение, согласно которому центру следует разработать локальные акты с равными и исполнимыми условиями для производителей и поставщиков банкоматов. Один из актов должен определять порядок организации работ по тестированию банкоматов, второй - порядок организации доступа к тестовому процессингу.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Банковскому процессинговому центру за необоснованный отказ от проведения работ...
 
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