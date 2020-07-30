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Инвестиционная онлайн-конференция «от восстановления к устойчивому росту» пройдет в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Как привлечь инвестиции после пандемии, улучшить взаимодействие государства и бизнеса? Ответы на эти вопросы предлагает Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси.
При поддержке Конференции ООН по торговле и развитию пройдёт инвестиционная онлайн-конференция. Актуальные вопросы обсудят представители государства, руководители успешных компаний, международные эксперты.
Конференция начнётся завтра, а сегодня – последний день для регистрации. Её можно пройти на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации. Участие бесплатное, но количество участников ограничено.
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Как привлечь инвестиции после пандемии, улучшить взаимодействие государства и бизнеса? Ответы на эти вопросы предлагает Национальное агентство инвестиций и...
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