Инвестиционная онлайн-конференция «от восстановления к устойчивому росту» пройдет в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Как привлечь инвестиции после пандемии, улучшить взаимодействие государства и бизнеса? Ответы на эти вопросы предлагает Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси.

При поддержке Конференции ООН по торговле и развитию пройдёт инвестиционная онлайн-конференция. Актуальные вопросы обсудят представители государства, руководители успешных компаний, международные эксперты.

Дмитрий Красовский, директор Национального агентства инвестиций и приватизации Беларуси: «Проблемы мировой экономики который принято связывать с пандемией, имеют более глубокие корни. Тренды наметились гораздо раньше: это регионализация, это и смена технологических укладов. Важно в данный момент переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций, понять новые возможности Беларуси в области привлечения капитала в экономику страны, развитие регионов Беларуси».

Конференция начнётся завтра, а сегодня – последний день для регистрации. Её можно пройти на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации. Участие бесплатное, но количество участников ограничено.

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