У евреев наступает самый скорбный день календаря

Федерация еврейских общин России напомнила, что суточный пост 9 ава установлен в память о разрушении в древности как первого, так и второго иерусалимского храма. Во время предстоящих суток запрещено пить, есть, мыться, умащивать тело, носить кожаную обувь, не разрешается супружеская близость.





Разрушение древнего храма - главное, но не единственное бедствие в истории еврейского народа, которое предание связывает с 9 ава.





Первая трагедия 9 ава случилась в 1312 году до н. э. во время выхода евреев из Египта. Разведчики, посланные Моисеем осмотреть Землю Обетованную, посеяли панику среди евреев, и те побоялись входить в предназначенную им страну, за что были обречены на 40-летнее скитание по пустыне, пока поколение Египта не умерло.





interfax.by Считается, что и далее в еврейской истории наиболее трагические события приходились на 9 ава. В частности, в 422 году до н. э. был разрушен первый иерусалимский храм, в 68 году н.э. - второй, в 135 году н.э. пала крепость Бейтар, после чего началось массовое изгнание евреев из земли Израиля, пишет





На 9 ава также приходятся такие события разных эпох, как изгнание евреев из Англии, подписание указа об изгнании евреев из Испании, депортация евреев в Римское гетто, начало Первой мировой войны, депортация в Варшавское гетто и т.п.





Главный раввин России Берл Лазар в обращении к евреям назвал неслучайными беды, которые принято вспоминать в этот день. Причиной разрушения храма, отметил он, стала беспричинная ненависть внутри еврейского народа, злословие, нежелание понимать друг друга. Соответственно, исправление возможно только на путях беспричинной любви, то есть доброжелательности, взаимопонимания и единства, считает раввин. "Наша скорбь должна быть столь же сильна, как скорбь наших предков две тысячи лет назад и почти три тысячи лет назад. Но наше положение лучше, ведь перед нами их пример, мы поняли их ошибки, мы способны эти ошибки исправить здесь и сейчас", - сказал Лазар.





В свою очередь, президент ФЕОР Александр Борода отметил, что наказание в виде разрушения храма было ниспослано не ради наказания, но ради исправления, "как любящий отец наказывает детей ради их же блага". "У каждого поколения есть свои сильные и слабые стороны. В наше время у человека гораздо больше возможностей учиться и исполнять заповеди - все зависит лишь от нашего желания и нашего выбора", - написал раввин в обращении к единоверцам.





По его мнению, только таким образом, путем личного духовного исправления, можно "приблизить избавление", чтобы дни скорби стали днями радости и веселья".



