С мешками под глазами, сединой и брылями. Моника Беллуччи больше не скрывает признаки старения

Источник материала: Tut.by

Недавно папарацци поймали в свои объективы Монику Беллуччи на улицах Парижа. Несмотря на подпись к снимкам — «прекрасная Моника», — русскоязычный сегмент интернета традиционно пришел в ужас от того, «как состарилась актриса» и «почему она ничего с этим не делает».













Звезду сравнили с «бабулей на похоронах», заявили, что в свои 55 она выглядит на 70 с хвостиком, а также обвинили в том, что при таких деньгах выглядеть подобным образом — это просто моветон. Кто-то посетовал, что наблюдать за старением Беллуччи — такая же мука, как видеть разрушение произведения искусства.

О том, почему с Моникой все в порядке, а вот с отношением к ее возрастным изменениям — совсем нет, рассуждает в своем фейсбуке известный блогер Арина Холина.

— Оказывается, что мир содрогнулся, увидев уличные фото Моники Беллуччи, которая принципиально стареет без поддержки косметологов. Тут, конечно, надо еще учесть резкий уличный свет. Может, Моника могла бы малой кровью выглядеть сильно свежее.

Но кайф в том, что она может все что угодно — но не хочет.

Уверена, что ей доступны любые процедуры или операции, но она любит себя такой, какая есть. По-моему, в мире, где пластика и инвазивная косметология стали чем-то вроде шопинга на выходных, это потрясающая поддержка всем женщинам, у которых нет денег на такие штуки, но есть возрастные переживания.

Я как бы за разные процедуры (в меру и деликатно, как у Литвиновой). Но при этом я и за то, чтобы женщину в естественном виде не осуждали, а главное — чтобы она не переживала из-за того, что становится старше (это пока еще неизбежно). Моника — медийная личность, таких обсуждают и осуждают постоянно, на них очень сильно давят, а она, молодец, живет так, как хочется именно ей.

Напомним, что сама Моника в разные годы говорила о красоте и возрасте:

— Я попрощалась с красотой молодости, но поприветствовала другую форму красоты, ту которую помог развить мой жизненный опыт. Если вам за 40 — прекрасно быть в форме и выглядеть свежо, но это не то же самое, что притворяться 30-летним в 45. Это просто смешно.

Я хочу прожить долгую жизнь, а значит, мне придется набраться терпения и увидеть много морщин на своем лице.

Возраст для женщины — это просто изменение ее рабочего инструмента. Я стала другой. Красота защищает женщину, но когда-то наступает момент, когда хочется сломать этот стереотип. Я совру, если скажу, что приближение к смерти делает меня счастливой, но и не буду врать, что признаки старения меня сильно беспокоят. В 54 года я почувствовала, что обрела свободу, и это был прекрасный момент.

Я часто говорю, что раньше обладала красотой от дьявола, а сейчас настал новый этап. Мне нравится фраза Коко Шанель: «В пятьдесят у нас то лицо, которое мы заслужили».

В 50 ты можешь смеяться над вещами, которые в 20 заставляли тебя рыдать. Есть в этом возрасте какая-то легкость. Все женщины взрослеют с мыслью, что вместе с окончанием репродуктивного возраста заканчивается и жизнь. Но это совсем не так. Я верю, что менопауза — это абсолютная свобода. После этого момента женщина уже не раб гормонов — теперь она ими управляет, а не они ею. Мне до сих пор хочется учиться новому, начинать новые проекты. В 20 лет я бы никогда не подумала, что в 50 все будет так — активная работа, предложения и даже более интересные роли, нежели те, что были у меня в юности.