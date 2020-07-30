Меньше колес — больше опасности

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Согласно статистике, на дорогах всё больше появляется скутеров и мопедов. Эти транспортные средства изначально были созданы в целях экономии топлива, а уже спустя какое-то время приобрели огромную популярность среди всех слоев населения.

На дороге

Как и любое другое механическое транспортное средство скутер является объектом повышенной опасности, — отмечают сотрудники Госавтоинспекции. Ежегодно только на территории Несвижского района регистрируются дорожно-транспортные происшествия с участием мототранспорта. Страдают люди. Особенностью таких ДТП является тяжесть последствий, так как водитель скутера гораздо слабее защищен от получения травм, нежели водители автомашин.

Нередко владельцы скутеров всеми доступными средствами пытаются улучшить мощностные и скоростные характеристики своих двухколесных железных коней либо путем модернизации и форсировки штатного двигателя, либо путем замены двигателя на более мощный. Такие переделки чреваты последствиями, — отмечает старший инспектор ДПС ОГАИ Несвижского РОВД майор милиции Иван Жибурт. — Следует помнить, что более мощному двигателю необходима тормозная система, подвеска, а возможно и колеса с другими характеристиками. Иначе возникает большой риск потери контроля над транспортом и совершения дорожно-транспорт-ного происшествия. Во-вторых, переделанный скутер подпадает под понятие мотоцикл, а значит для его управления требуется водительское удостоверение категории «А».

Правила движения

Следует знать, что скорость движения скутера значительно ниже остальных транспортных средств на дороге, а значит для того, чтобы не мешать остальным участникам дорожного движения, двигаться на мопеде можно либо по обочине, либо по проезжей части дороги, но не далее одного метра от правого края проезжей части. При этом, выезд далее 1 метра от ее правого края допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота. Таким образом, находясь в стороне от основного транспортного потока, водитель и сам находится в большей безопасности и никому не мешает. Пытаться на дороге повторить маневры автомобилей и мотоциклов не только опасно, но и незаконно. В целях обеспечения безопасности запрещено выезжать на скутере без защитного шлема. Как и любое транспортное средство, скутер должен эксплуатироваться только в технически исправном состоянии, без каких-либо переделок и «тюнинга».

Сдать экзамен ГАИ

Прежде, чем сесть за руль мопеда (скутера), необходимо по достижению 16-летнего возраста самостоятельно подготовиться и сдать в ГАИ экзамен по ПДД. Зарегистрировать мопед (скутер) в подразделении МРЭО.

Также определен еще ряд требований для водителя мопеда и скутера, а именно:

– нельзя двигаться, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях (подножках), т.к. при такой посадке за рулем вы не в полной мере можете контролировать поведение скутера, и не сможете вовремя среагировать на изменившуюся дорожную обстановку, что в свою очередь приведет к совершению аварии;

– водителю мопеда запрещается ездить по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, дорожкам для всадников.

Получить удостоверение

Для получения водительского удостоверения категории «А1» (мотоцикл) обучение в автошколе не обязательно, экзамены в ГАИ можно сдать экстерном. Для этого необходимо самостоятельно подготовиться к сдаче теоретического и практического экзаменов и обратиться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГАИ по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, медицинскую справку и квитанции, подтверждающие внесение установленных сборов. Лица, имеющие водительские удостоверения категорий «В», «С» или «D», сдают только практический экзамен.

За шесть месяцев текущего года на автодорогах Минской области произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных механических транспортных средств. В этих авариях 4 человека погибли, 27 получили травмы различной степени тяжести. 17 ДТП произошло по вине водителей мототранспорта.

Проверки по фактам ДТП показали, что одним из основных факторов, оказывающих влияние на тяжесть последствий аварий, является отсутствие водительских прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, управление транспорт-ными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также несоблюдение требований об использовании мотошлемов.

«НН».